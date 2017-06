Kühlflüssigkeit ausgelaufen

Feuerwehreinsatz bei der Deutschen Bank in Bonn.

Bonn. Die Feuerwehr ist am Dienstag zum Gebäude der Deutschen Bank am Kaiserplatz in Bonn ausgerückt. Grund dafür war Kühlflüssigkeit, die aus der Klimaanlage ausgetreten war.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.06.2017

Mit einem Großaufgebot ist die Feuerwehr am Dienstagnachmittag zur Kaiserstraße in die Bonner Innenstadt ausgerückt. Nach ersten Informationen der Feuerwehr von vor Ort war Kühlflüssigkeit aus der Klimaanlage ausgetreten. Die Feuerwehr evakuierte daraufhin die Bank. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Weitere Berichterstattung folgt.