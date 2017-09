"Bist du mutig, sportlich und magst Geheimnisse?"

Dieses niedliche Plakat hängt in einem Supermarkt an der Pleimesstraße in Bonn-Dottendorf.

Bonn. Gaunern, Verbrechern und vielen anderen Bösewichten würden sie gerne das Handwerk legen: Doch dafür benötigen zwei Cousinen aus Dottendorf/Kessenich weitere Mitglieder für ihren Detektivclub und suchen deshalb mit einem Aushang nach Verstärkung für ihr Team.

Von Alexandra Mölleken, 12.09.2017

"Detektivclub sucht ein Mitglied" – damit wirbt das Team kleiner Spürnasen aus Dottendorf/Kessenich auf ihren Plakaten um Unterstützung für ihren Club. Seit Beginn der Sommerferien hängen die Suchanzeigen sowohl in einem Supermarkt an der Pleimesstraße als auch an einer Fußgängerampel am Wittelsbacherring.

Momentan besteht der Detektivclub aus zwei Cousinen im Alter von neun und zwölf Jahren, die sich über abenteuerlustige Gleichgesinnte freuen würden. Gemeinsam möchten sich die Detektive auf die Suche nach Schurken und Schlitzohren in ihrer Nachbarschaft machen – genauso wie ihre Vorbilder der "Drei ???", "Fünf Freunde" oder "TKKG", erzählte die Mutter der Zwölfjährigen in einem Telefonat.

Wer mutig, sportlich und an Geheimnissen interessiert ist, solle sich gerne telefonisch melden. Als weiteres Kriterium wünschen sich die Mädchen gleichaltrige Unterstützung, weshalb sie ihre Suche auf neun bis zwölf Jahre eingeschränkt haben.

Bösewichten auf der Spur

Eine handgemalte pinkfarbene Lupe untermalt den Fokus des Clubs: Das junge Team ist auf der Spur von Bösewichten. Mit Sicherheit können in diesem Bonner Stadtteil jegliche Rätsel und Mysterien gelüftet werden, wenn sich weitere Spürnasen der Gruppe anschließen würden.

Wer sich also angesprochen fühlt, sollte sich schleunigst ans Telefon hängen oder seine Bewerbung einreichen. Denn bei jedem Anruf schrecken sie vorfreudig hoch, erwartungsvoll, ob endlich der langersehnte Anruf kommt, dass sich Kinder ihrem Club anschließen möchten. Die Mädchen würden sich über abenteuerlustige und innovative Freunde freuen, die gemeinsam mit ihnen in die Fußstapfen der "Drei ???" und Co. treten, betonte die Mutter der älteren Spürnase im Gespräch.