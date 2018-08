Kommentar zum Verfahren gegen Monsignore Schumacher

Bonn. Die Staatsanwaltschaft leitet kein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Bonner Stadtdechanten Wilfried Schumacher ein. Ein Skandal ist an der ganzen Sache etwas ganz anderes, meint GA-Redakteurin Rita Klein.

Nun ist es amtlich: Der zum freiwilligen Rücktritt gezwungene ehemalige Stadtdechant Wilfried Schumacher wird nicht der Untreue beschuldigt. Die Staatsanwaltschaft hat sich vergewissert, dass der langjährige Münsterpfarrer sich nicht am Kirchenvermögen bereichert hat, und die Akten zum sogenannten Finanzskandal zugeklappt. Denn für innerkirchliche Vermögensverschiebungen ist die Anklagebehörde nicht zuständig, sie darf nach dem Gesetz und höchstrichterlicher Rechtsprechung keine Ermittlungen anstellen. Wo ist jetzt der Skandal?

Vielleicht ist der ganz woanders zu suchen. Vielleicht ist es ein Skandal, dass die Kirche über die Jahrhunderte ein unfassbares Vermögen angehäuft hat, ihre Gemeinden aber immer kärglicher versorgt. Vielleicht ist es ein Skandal, dass die katholische Amtskirche ihren Seelsorgern immer mehr Aufgaben aufbürdet, so viele, dass für die eigentliche Seelsorge immer weniger Zeit bleibt. Und dann wird von den überlasteten Pfarrern auch noch erwartet, die Schäfchen bei der Stange zu halten und sich zu allem Überfluss auch noch selbst um die Gemeindefinanzen zu kümmern.

Jetzt könnte natürlich von den Kirchenoberen der Einwand kommen, dass die schwindenden Mitgliederzahlen immer weniger Kirchensteuern sprudeln lassen und seelsorgerischer Nachwuchs inzwischen Mangelware ist. Aber auch da müssen sich die Kirchenfürsten an die eigene Nase packen: Denn wer immer noch so hartnäckig an Regeln wie dem widernatürlichen Zölibat festhält, sich mit der Ursachenforschung für den sexuellen Missbrauch in den eigenen Reihen so schwertut und Menschen nach Ehescheidungen von sich stößt, der kann gar nichts mehr erwarten.