Verbreiteter Irrtum über Sternbild

Zu den Sternbilder gehört für viele Deutsche der "große Wagen". Doch strenggenommen ist der gar kein Sternbild - sondern eine Erfindung der Deutschen.

Von Stephan Werschkull, 11.08.2018

Die Liebe der Deutschen zum Auto kennt keine Grenzen. Sie haben ihrem Gefährten auf Rädern sogar ein Sternbild erfunden. Der große Wagen, der am Nachthimmel vermeintlich auf die gesamte Weltkugel herabblickt, ist nämlich ein rein deutsches Phänomen. Anderen Kulturkreisen ist er fremd.

Im Rest der Welt erkennen die Menschen darin nämlich das Sternbild des großen Bären. Wer in den sieben Sternen des großen Wagens nun keinen Bären erkennen kann –schon gar keinen Großen, der muss sich nicht grämen. Das möglicherweise populärste Sternbild in Deutschland ist „nur“ ein Teilsternbild, das sich in das Bild des Bären legt. Der Fachmann spricht von einer „auffälligen Sternenkonstellation“. Die Indianer sahen ebenfalls einen Bären, andere Kulturen erkannten Wölfe darin. Doch warum ist ausgerechnet im deutschsprachigen Raum der große Wagen so verbreitet?

Vielleicht liegt es am Motiv. Fortbewegungsmittel mit Verbrennungsmotor en erfreuen sich hierzulande nun einmal überdurchschnittlicher Beliebtheit. Wer seinem Auto mitunter liebevollere Spitznamen gibt als seinem Partner, der läuft Gefahr, auch am Himmel nach den passenden Zeichen zu suchen.

Nun mögen kleinkarierte Himmelsbeobachter einwenden, dass es das Auto noch nicht gab, als das Sternbild zu seinem Namen kam – und es überdies eher einen antiken Streitwagen oder einen Einkaufswagen ähnelt als ein motorisiertes Vehikel aus Wolfsburg oder Stuttgart. Andere Kritiker suchen den Grund für teutonische Nachtsichtigkeit in der Mentalität: Dem preußischen Pickelhaubenträger fehlt es schlicht an Vorstellungskraft, um komplexere Bilder am Himmel zu sehen.

Darüber können sternaffine Kleinwagenbesitzer natürlich nur müde lächeln. Denn selbstverständlich hat der autofreundliche Herrgott den Wagen persönlich an den deutschen Himmel gemalt. Dem Rest der Welt aber wollte er wohl einen großen Bären aufbinden.