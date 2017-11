Wetter am Wochenende

Bonn. In Bonn sind am Sonntag die ersten Schneeflocken gefallen. Für weiße Pracht sorgt der Schneeregen aber noch nicht. So wird das Wetter zum Wochenbeginn.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.11.2017

Frostige Temperaturen, dichter Nebel und Dunkelheit bestimmen zur Zeit das Bild, wenn die Sonne nicht grade für einige Minuten durch die Wolkendecke bricht. In Bonn hat es am Sonntagnachmittag Schneeregen gegeben. Liegengeblieben sind die weißen Flocken allerdings nicht.

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Nordrhein-Westfalen in Hochlagen vor Schneefall und Glätte. Doch auch Autofahrer in Bonn sollten bei den Temperaturen in Verbindung mit Niederschlag achtgeben und auf Winterreifen wechseln. Deren Gummimischung ist weicher als die von Sommerreifen. Das verhindert, dass sie unter dem Gefrierpunkt verhärten und so die Traktion verschlechtern. Außerdem haben Winterpneus feinere Lamellen, die sich besonders gut mit der Straße verzahnen.

Foto: GA-Leserin Valerie Güsgen

Die neue Woche startet wechselhaft. Bei maximal neun Grad sind gibt es am Montag einen Mix aus Wolken und Sonne. Bis zum Mittag sind zudem leichte Regenschauer zu erwarten. Am Dienstag und Mittwoch wird es dann noch trüber. Der Himmel ist wolkenverhangen, nur ganz selten wird die Sonne wenn überhaupt zu sehen sein. Nachts kann es sich um die null Grad kalt werden, am Mittwoch werden tagsüber maximal elf Grad erwartet.