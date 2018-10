Stand bei 1,17 Meter

Bonn. Der Rheinpegel ist nach einem minimalen Zwischenhoch in der vergangenen Woche wieder auf dem Weg nach unten. Zurzeit liegt er bei 1,17 Meter.

Richtige Inseln ragen aus dem Rhein empor, steinerne Zungen strecken sich bis weit in die Mitte des Stroms, sodass die Container- und Ausflugsschiffe in die Außenseite der Flussbiegung nutzen, wo der Strom für gewöhnlich tiefer ist. Spaziergänger wagen sich tief hinein ins Flussbett, das sich normalerweise nicht so offenherzig zeigt.

Seit ein paar Tagen fällt der Pegel wieder, nachdem er Anfang Oktober bei 1,28 Meter stand, lag er am Dienstagmittag wieder bei 1,17 Meter. Tendenz fallend. In diesem Sommer lag er nur selten über 1,50 Meter. Der Höchststand wurde am 13. Juni mit 4,13 Meter gemessen. Auch das ist nicht gerade viel. Zum Vergleich: Die Uferkante am Brassertufer liegt bei 8,80 Meter. Beim Hochwasser im Dezember 1993 hielten die Statistiker den Wert von 10,13 Meter fest.

Das Niedrigwasser hat auch Folgen für die Verbraucherpreise. Weil die Transportschiffe weniger laden können, steigen die Transportkosten. Der Branchendienst agragheute meldet, dass die Preise für Getreide, Ölsaaten, Futtermittel, aber auch für Dünger, Treibstoff und andere Betriebsmittel steigen, weil die Binnenschiffer auf den höheren logistischen Aufwand mit sogenannten Kleinwasserzuschlägen reagieren. Für Spaziergänger indes ergeben sich in diesen Tagen wunderschöne Fotomotive, und auch die Angler am Rheinufer vermelden bessere Fangquoten.