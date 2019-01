Das Traditionshaus Puppenkönig an der Gangolfstraße in der Bonner Innenstadt wird Ende des Jahres schließen.

Bonn. Diese Nachricht wird nicht nur Kinder schwer treffen: Das Spielwarengeschäft Puppenkönig wird für immer schließen. In dieser Woche wurden die Mitarbeiter über das Ende des Traditionshauses informiert.

Zum 93. Mal hatten die Mitarbeiter von Puppenkönig in der Vorweihnachtszeit die große Eisenbahn im Schaufenster aufgebaut. Es war das letzte Mal. Voraussichtlich im November diesen Jahres wird das Traditionshaus an der Gangolfstraße schließen. Auf die Frage nach dem Grund für die Schließung gibt sich Inhaber Alfred Westenhöfer zugeknöpft. Dazu wolle er zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen, erklärt er dem GA. Nur die Schließung des Spielwarengeschäfts zum Ende des Jahres bestätigte er. Seine Mitarbeiter habe der darüber am Dienstag informiert. Auf die Frage, welche Pläne er mit seiner Immobilie hegt – es handelt sich um ein 1910 errichtetes, repräsentatives Gebäude mit sechs Etagen und Rundbögen im Erdgeschoss – schwieg Westenhöfer.

Puppenkönig wurde als „Spielwaren-Haus Puppenkönig“ 1873 in Köln von P.H. Virnich gegründet. 1913 wurde die Filiale in Bonn eröffnet. Seit 1947 ist das Haus an der Gangolfstraße 8 bis 10 zu Hause. Der Vater des heutigen Inhabers, Alfred Fritz Westenhöfer, war in dem Unternehmen zunächst als Buchhalter beschäftigt, 1967 wurde er Alleininhaber.

Weitere Berichterstattung folgt.

Erinnerungen an den Puppenkönig Foto: Johanna Heinz Das mehr als 100 Jahre alte Gebäude an der Gangolfstraße war das Markenzeichen vom Puppenkönig.

Foto: Puppenkönig Damals wie heute: Alle Jahre wieder drückten Alt und Jung sich in der Weihnachtszeit ihre Nasen an der Schaufensterscheibe platt, um sich die große Modelleisenbahn anzuschauen.

Foto: GA-Archiv Blick vom Hauptbahnhof in die Gangolfstraße nach dem Luftangriff Oktober 1944. Im Hintergrund der Turm des Münsters, davor der heutige Puppenkönig.

Foto: Barbara Frommann Hatte immer wieder neue Ideen für die Modelleisenbahn bei Puppenkönig: Ernst Porst im Jahr 2010 vor der Anlage.

Foto: Barbara Frommann Nachts im Puppenkönig.

Foto: Nicolas Ottersbach David Kersch stellte im Jahr 2015 die 90. Modelleisenbahn im Puppenkönig fertig.

Foto: Marcel Wolber Dichtes Gedränge: Im Spielwarengeschäft Puppenkönig in Bonn suchten im Dezember 2009 viele noch Geschenke für die Kinder zu Weihnachten.

