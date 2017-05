Bonn. Bei Frühaufstehern in Endenich hatte es sich am Morgen schnell herumgesprochen: Der Bundespräsident steht bei Gruhn an der Theke und kauft Brötchen. Anschließend stattete er der Redaktion des General-Anzeigers einen Besuch ab.

Von Rüdiger Franz, 31.05.2017

So bizarr es auch klang, es stimmte: Frank-Walter Steinmeier hat am Morgen höchstpersönlich für das Frühstück in der Villa Hammerschmidt gesorgt. Das Staatsoberhaupt arbeitet an diesem Mittwoch an seinem zweiten Dienstsitz Bonn und verbindet das mit einem Antrittsbesuch in der Stadt.

Der Start in den Tag aber erfolgte in Endenich, wo Steinmeier um zwanzig Minuten vor acht die Bäckerei Gruhn betrat. Inhaber Stephan Krüger und seine Mitarbeiter gehören seit einigen Jahren zu den Lieferanten des Bundespräsidialamtes, nun wollte der Präsident offenbar selbst einmal sehen, wer sein Bonner „Brötchengeber“ ist. Steinmeier ließ sich die Backstube zeigen, kaufte eine Tüte gemischte Brötchen, zahlte, und stieg in die wartende Limousine.

Anschließend hat Steinmeier am Morgen die Redaktion des General-Anzeigers besucht. Geplant sind außerdem Termine im Alten Rathaus und im Museum Koenig.