Festival in Beuel

BEUEL. Ohne freiwillige Helfer geht auf der grünen Wiese in Neu-Vilich nichts: Sie mähen die Wiese, bauen Zäune auf und übernehmen die Dienste in Imbiss- und Getränkewagen.

16.08.2017

Das Green Juice Festival rückt näher. Doch bevor das zweitägige Festivalwochenende zum zehnten Jubiläum starten kann, muss noch einiges getan werden. Bis Donnerstagabend müssen Bühne, Zelte und Bauzäune stehen. Dafür packen mehr als 50 freiwillige Helfer an.

Insgesamt halten sogar mehr als 250 Ehrenamtliche das Festival am Laufen. Der größte Teil von ihnen übernimmt die Arbeitsschichten am Wochenende. In Gruppen werden sie von 15 erfahrenen Festival-Helfern koordiniert, den sogenannten Supervisorn. Was derzeit Probleme bereitet, ist die vom Regen durchweichte Wiese. "Wir müssen Fahrstraßen auslegen, damit sich die Lastwagen nicht festfahren", sagt Mitveranstalter Julian Reininger.