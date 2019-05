Bonn. Jan Leyk gehört zu den populärsten DJs in Deutschland. Am 22. Juni legt er auf dem Holi Colors Festival im Basecamp in Bonn auf. Wir verlosen zwei VIP-Tickets fürs Festival inklusive Meet & Greet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.05.2019

Unter dem Motto "Colorful ist beautiful" wird am 22. Juni wieder das Holi Colors Festival in Bonn gefeiert. Zur Primetime wird DJ Jan Leyk mit seinem neuen Projekt Jan Leyk feat. Leykenda auftreten. Der GA verlost zwei exklusive VIP-Tickets für das Festival, die neben dem Einlass zum Festival-Gelände auch ein Meet & Greet mit Jan Leyk mit Foto und Getränk im Backstagebereich beinhalten.

Wer gewinnen möchte, sollte folgende Frage beantworten können: Durch welche Serie wurde Jan Leyk bekannt?

Bitte schicken Sie Ihre Antwort an online@ga-bonn.de mit dem Betreff "Gewinnspiel Holi Colors". Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Namen der Gewinner werden auf einer Liste am Einlass des Festivals vermerkt, dort können die Tickets abgeholt werden. Eine Teilnahme ist bis 15 Uhr am Freitag, 31. Mai, möglich.

Reguläre Tickets für das Holi Colors Festival gibt es online unter ga-bonn.de/tickets, direkt im Basecamp oder im Hotel Rheinland, Berliner Freiheit 11 in Bonn, sowie in der Bonner Knauber-Filiale.