Rhein in Flammen 2018

Bonn. Bonn ist im Rhein-in-Flammen-Fieber: Heute Abend steht das große Feuerwerk an. Vorher sorgen Bühnen-Acts für Stimmung. ga-bonn.de ist vor Ort und berichtet aus der Rheinaue.

Von Stefan Knopp, 05.05.2018

16 Uhr. Es wirkt wie die Ruhe vor dem Sturm: Der Betrieb bei Rhein in Flammen hält sich in Grenzen, zwischen Bierbuden und Fahrgeschäften herrscht ganz entspannte Atmosphäre bei Hochglanzwetter auf den Rheinauen-Wiesen.

Das wird sich bald ändern, denn die großen Bühnen-Acts stehen ja noch an, darunter Brings und die Domstürmer. Und dann das große musiksynchrone Höhenfeuerwerk unter dem Motto "Around the world - die ganze Welt zu Gast".