Tannenbaum auf dem Bonner Marktplatz

Ein Bäumchen schwebt ein. Nach alter Tradition bringt in Bonn der Kran den Weihnachtsbaum.

Bonn. 13 Meter hoch und rund zwei Tonnen schwer: Am Donnerstag wurde die Nordmanntanne vor dem Alten Bonner Rathaus aufgestellt.

Von draußen, vom Wald, da kommt sie her, die Tanne, die die Mitarbeiter der Stadt Bonn am Donnerstag mit vereinten Kräften und der Hilfe eines Krans auf dem Marktplatz aufgestellt haben: Der grüne Riese stammt aus einem Forst im Sauerland und wird, geschmückt mit einer Lichterkette, dem Platz vor dem Alten Rathaus eine weihnachtliche Stimmung verleihen. Auch andere Plätzen wie der Münsterplatz und die zentralen Plätze in den Bezirkszentren Bad Godesberg, Beuel und Hardtberg sind wieder mit Tannenbäumen geschmückt worden. Für die Beleuchtung ausschließlich mit LED-Lichterketten sorgen die Stadtwerke.

Der Baum wird dafür extra vom sauerländischen Weihnachtsbaumanzucht- und Forstbetrieb Hanses-Ketteler, von dem Knauber Freizeit einen großen Teil seiner Weihnachtsbäume bezieht, in die Bonner Innenstadt transportiert. Das Aufstellen ist jedes Jahr aufs Neue eine logistische Herausforderung für den Lieferanten und die Mitarbeiter der Stadt. Allein für den Transport vom Sauerland nach Bonn werden drei Personen, komplexe Maschinentechnik und ein Sattelzug benötigt. Für die Aufbauarbeiten, die für gewöhnlich rund zwei Stunden dauern, kam ein Schwerlastkran zum Einsatz.