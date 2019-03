Längster Zug der Stadt

Bonn. Bonns größter Rosenmontagszug ist um 12.20 Uhr an der Thomas-Mann-Straße gestartet. Der Zug findet aufgrund des stürmischen Wetters allerdings mit Einschränkungen statt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.03.2019

Um 12.20 Uhr ist am Mittag der Rosenmontagszug in Bonn gestartet. Von der Thomas-Mann-Straße aus haben sich die Wagen und die Narren auf den Weg durch die Alt- und die Innenstadt gemacht. Rund 5100 Teilnehmer, mehr als 90 Wagen und 45 Menschengruppen nehmen in diesem Jahr an Bonns größten Zug teil, so Zugleiter Axel Wolf. Für genügend Kamelle ist auch in diesem Jahr wieder gesorgt. Allein der Festausschuss sei mit mehr als 70 Paletten Kamelle ausgestattet.

Grund für die Verzögerung war eine Seitenplane an der ersten Kommentatorstelle an der Ecke Thomas-Mann-Straße/Münsterstraße. Diese musste zunächst noch heruntergezogen werden, erklärte Wolf.

Der Zug findet allerdings mit Einschränkungen statt. Grund ist das Wetter, das seit dem Montagmorgen stürmischen Wind in das Rheinland bringt. Am späten Sonntagnachmittag hatten sich noch einmal alle Verantwortlichen des Festausschusses Bonner Karneval getroffen, um sich von dem Bonner Meteorologen Karsten Brandt die aktuelle Wetterprognose für Montag erklären zu lassen. Nach der Beratung stand fest, dass aus Sicherheitsgründen sowohl auf Reitpferde als auch auf Bagagepferde verzichtet werde, sagte Wolf dem General-Anzeiger am Sonntag.

Der stürmische Wind tut der guten Stimmung allerdings keinen Abbruch, pünktlich zum Start strahlte zudem die Sonne vom Himmel. Die Fahne der Stadtsoldaten weht im Wind, einige Cowboys hätten zudem ihre Hüte verloren, so GA-Reporter Richard Bongartz.

Rosenmontagszug in Bonn (1) Foto: Richard Bongartz Der Bonner Rosenmontagszug ist gestartet.

Foto: Richard Bongartz Begleitet von der Polizei ist der Zug gestartet.

Wer nicht dabei ist, kann sich den Zug auch im Livestream anschauen. Der Livestream wird auf kamelle.de sowie auf unseren Facebook-Seiten @gaonline und @kamelle.de zu finden sein und kann kostenlos auf Smartphone, Tablet oder Computer abgerufen werden.