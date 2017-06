Bonn. Er ist wieder da! Autofahrer haben ihn schon vor Pfingsten mehr oder weniger zerknirscht zur Kenntnis genommen: Die Stadt Bonn hat den Kasten-Anhänger für Geschwindigkeitskontrollen wieder in Betrieb genommen.

Von Bernd Linnarz, 07.06.2017

Erste Einsatzstelle des Blitzer-Anhängers ist die Friedrich-Ebert-Allee (B 9), Höhe Bundeskunsthalle, in Fahrtrichtung Süden vor dem Trajektknoten. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt erstmals ein solches Gerät probeweise angemietet. Die Auswertung der sechsmonatigen Testphase habe ergeben, dass es eine sinnvolle Ergänzung zu den bisherigen mobilen und stationären Geschwindigkeitskontrollen darstelle. Denn der Anhänger ermöglicht es – anders als mobile Geräte – die Geschwindigkeit an Gefahrenstellen über mehrere Tage hinweg rund um die Uhr zu überwachen.

Die kompakten Anhänger, in die ein akkubetriebenes Laser-Messgerät für Tempokontrollen eingebaut ist, sind erst seit 2016 für den Einsatz in Deutschland zugelassen. Im Gegensatz zu den stationären Blitzern kann der versetzbare Anhänger außerdem variabel an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet eingesetzt werden. „Damit kombiniert er die Vorteile der mobilen und stationären Anlagen in einem einzigen Messsystem“, erklärt dazu die Stadt. Mehrtägige und mehrwöchige Kontrollen an einem Standort sind genauso möglich wie ein regelmäßiger Standortwechsel.

Der Laser-Messanhänger soll an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet Bonn eingesetzt werden. Auch Geschwindigkeitskontrollen auf Autobahnen sind geplant und in Vorbereitung. Die derzeitige Kontrollstelle an der B 9, wo der Anhänger auch während der Probephase eine ganze Weile stand, ist laut Stadt nach wie vor eine Unfallhäufungsstelle, an der die Unfallgefahr durch den getarnten Blitzer verringert werden soll.

Der Bau- und Vergabeausschuss hatte im März die Anmietung des Systems für ein Jahr beschlossen. Der Anhänger ist kompakt gebaut und gegen Vandalismus gesichert. Hersteller ist ein hessisches Unternehmen mit Sitz in Wiesbaden, das ihn unter der Bezeichnung „Enforcement-Trailer“ anbietet und über ein Tochterunternehmen an die Stadt vermietet.

Die Falldaten, heißt: die geblitzten Autos, werden mittels Datenfernübertragung durch die Stadt abgerufen und anschließend weiter bearbeitet.