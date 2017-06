Nach Umzug

Bonn. Wegen der Sanierung des Münsters musste der Markt an die Kaiserpassage verlegt werden. Ein Wechsel zum Marktplatz kommt für die Veranstalter nicht infrage

Von Laszlo Scheuch, 07.06.2017

Der Ökomarkt hat seit 1998 einen festen Platz im Bonner Stadtbild: Jeweils mittwochs und samstags haben die Händler bisher ihre Bioprodukte vor dem Bonner Münster angeboten. Vor wenigen Tagen ist der Markt umgezogen. Die Kunden erhalten nun die Bioware voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren auf dem Martinsplatz vor der Kaiserpassage. Grund für den Umzug sind die Kanalsanierungsarbeiten auf dem Münsterplatz sowie die geplante Sanierung der Basilika, die demnächst beginnen soll.

„Einige Kunden waren zunächst etwas irritiert, weil sie den Markt am neuen Standort nicht direkt gesehen haben“, berichtet Christoph Dornbusch. Er ist Geschäftsführer der in Köln sitzenden AgrarKonzept GmbH, die den Ökomarkt veranstaltet. Die Reaktionen auf den neuen Standort seien bislang aber durchaus positiv. „Die Kunden finden den Platz lauschig, sehr intim und atmosphärisch.“ Dass die Stände und Wagen der Ökoanbieter vor der Kaiserpassage nun aufgrund des etwas kleineren Platzes enger zusammenstehen müssen, ist aus Dornbuschs Sicht „gar nicht so schlecht“. Skepsis herrsche allerdings noch bei den Einzelhändlern der Kaiserpassage. Wie bei Hakan Kargin vom Herrenausstatter Sovrano. Sein Geschäft ist seit 14 Jahren in der Kaiserpassage zu finden. „Man sieht nun die Stände, aber nicht mehr die Geschäfte“, sagt Kargin. Durch den Markt, so Kargin, werde der Eingang zur Passage versperrt. „Man hätte die Stände meiner Meinung nach anders platzieren müssen“, sagt er.

Dornbusch ist allerdings sicher, dass die Skepsis mit der Zeit schwinden wird, und die Einzelhändler merken, „dass der Markt den Ort belebt“. Erst Anfang April habe er erfahren, dass der Ökomarkt bereits Ende Mai umziehen müsse. Eigentlich habe er mit dem Umzug erst Mitte/Ende Juni gerechnet. Nun, da er bereits vollzogen ist, ist Dornbusch voll des Lobes: „Es hat alles sehr gut geklappt und alle involvierten Stellen haben gut zusammengearbeitet.“ So sei es in kurzer Zeit gelungen, die Infrastruktur anzupassen, wie etwa die Fahrradständer und den Stromanschluss zu verlegen.

Mehr Händler gesucht

Aus Sicht der Deutschen Marktgilde (DMG), die den Wochenmarkt vor dem Alten Rathaus im Auftrag der Stadt Bonn organisiert, hätten die Ökostände durchaus auch auf den Marktplatz umziehen können. Erst kürzlich hatte Marktleiterin Inge Hankammer dem GA gesagt, die DMG suche dringend mehr Händler für den Bonner Wochenmarkt, vor allem Händler, die Bioware anböten. „Die Voraussetzung ist, dass wir die Stände auch auf dem uns zur Verfügung stehenden Gelände unterbekommen“, sagte Martin Rosmiarek von der DMG.

Eine Verlegung des Ökomarktes zum Wochenmarkt auf den Marktplatz macht aus Christoph Dornbuschs Sicht dagegen keinen Sinn, „da die Märkte auf unterschiedliche Rechtsgrundlagen fußen“. „Während auf dem Wochenmarkt jeder seine Waren anbieten darf, gilt für den Ökomarkt ein in sich geschlossenes Vertragsrecht. Bei uns dürfen nur Händler Waren anbieten, die ihre Lebensmittel nachweislich ökologisch anbauen“, so Dornbusch.

Auch für die Stadt ist eine Umsiedlung auf den Marktplatz derzeit keine Option, „weil es sich hier um verschiedene gewerbliche Marktveranstalter handelt“, sagt Markus Schmitz aus dem Presseamt. Der jetzige Standort des Ökomarkts sei nach Abwägung aller Interessen die beste Lösung.

Einig sind sich Dornbusch und Rosmiarek, dass die Unterbringung beider Märkte im Viktoriakarree keine gute Lösung wäre. Wie berichtet, hat die Bürgerwerkstatt, die derzeit Ideen für die Nutzung des Viktoriakarrees zwischen Rathausgasse und Franziskanerstraße entwickelt, unter anderem vorgeschlagen, in dem seit 2010 geschlossenen Schwimmbad eine Markthalle einzurichten. Für den Ökomarkt sei das eine Nummer zu groß, glaubt Dornbusch. Und Rosmiarek meint: „Ein Wochenmarkt findet traditionell unter freiem Himmel statt.“