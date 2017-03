Balkenhol-Projekt in Bonn

Markus Lüpertz' Hommage an Beethoven im Stadtgarten hat Diskussionen entfacht, auch "Mean Average" von Tony Cragg auf dem Remigiusplatz löste Debatten über Kunst im öffentlichen Raum aus, zumeist engagierte, produktive Gespräche. Bernar Venets "ARC '89" auf dem Trajektkreisel an der B 9, das dritte Kunstprojekt der Bonner Stiftung für Kunst und Kultur, ließ die Wellen weniger hoch schlagen. Bis 2030 plant die Stiftung, jährlich ein Kunstwerk für Bonn von renommierten Künstlern realisieren zu lassen. Die jeweiligen Kosten werden durch private Sponsoren gedeckt, für die Projekte werden keine Steuergelder in Anspruch genommen.

Für 2017 plant die Stiftung eine Hommage an August Macke durch den Bildhauer Stephan Balkenhol (60), Professor an der Kunstakademie Karlsruhe. Seine Arbeiten sind in Museen und im Außenraum etlicher Städte zu sehen. Zuletzt realisierte er ein Wagner-Denkmal in Leipzig.