Bonn-Info neu im Netz

Bonn. Wem der neue Online-Shop der Bonn-Information auf Hochdeutsch zu langweilig ist, der kann eine nette Alternative wählen: „Dä Shop he jibet och op Bönnsch!“ liest der Internetuser, wenn er die Seite https://shop.bonn.de aufruft.

Von Stefan Knopp, 09.05.2017

Oberbürgermeister Ashok Sridharan war bei der Vorstellung des am Montag in Betrieb genommenen Angebots sicher, das diese „pfiffige Idee“ zum Erfolg des Online-Shops beitragen werde.

Es sei eine einzigartige Methode der digitalen Kundenbindung, sagte Marco Römisch, Geschäftsführer der Burg Services GmbH, die diesen neuen Shop für die Stadt entwickelt hat und Lagerung, Produktion und Vertrieb übernimmt. Die Bedeutung der Onlineshops werde immer größer. Und: „Sie neigen dazu, dass sie unpersönlich werden.“ Das könne mit diesem nicht passieren.

Die Digitalisierung sei auch im Tourismus ein großes Thema, sagte Melanie von Seht, Leiterin der Bonn-Info. Viele Hotelbuchungen würden zum Beispiel schon mobil erfolgen. Diesem Trend wollte man sich mit der Souvenir-Produktpalette der Stadt Bonn anschließen.

Alle Angebote, die man in der Bonn-Info an der Windeckstraße kaufen kann, gibt es nun auch online: Schlabberlätzchen für Kinder, Brettchen mit dem Text von Beethovens „Ode an die Freude“ darauf, T-Shirts und zur Adventszeit Kussmund-Weihnachtskugeln können nun aus der ganzen Welt bestellt werden, denn als dritte Sprache wurde Englisch eingerichtet.

Weitere könnten laut Victoria Appelbe, Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Tourismus, folgen. Die beliebtesten Produkte sind laut von Seht Kaffeebecher, Gläser, Jutebeutel, Regenschirme und Pins. Auch den Kussmund-Aufkleber, den man auf Briefe und Postkarten kleben kann, gibt es wegen reger Nachfrage wieder.

Laut Appelbee habe man den den Shop nicht direkt auf der Bonn-Seite anbieten können. Deshalb wurde das Projekt Ende 2016 ausgeschrieben, und das Kölner Unternehmen Burg Services erhielt den Zuschlag. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt hat viel Spaß gemacht“, sagte Römisch – was auch an der Bönnsch-Sprachauswahl lag. Es bietet alle gängigen Zahlungsmittel inklusive Kreditkarte und PayPal sowie Standardversand an.

Mehr auf https://shop.bonn.de