Israel und Palästina

Bonn. Am Samstag findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration unter dem Motto „Freiheit für Jerusalem! Freiheit für Palästina!“ statt. Auch eine Gegendemo ist angemeldet.

Von Peter Gassner, 15.12.2017

Die palästinensische Gemeinde Bonn hat für diesen Samstag ab 14 Uhr auf dem Martinsplatz zu einer Demonstration unter dem Motto „Freiheit für Jerusalem! Freiheit für Palästina!“ aufgerufen. Hintergrund ist die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt durch den US-Präsidenten Donald Trump. „Mit dieser de facto Anerkennung der illegalen Annexion Ost-Jerusalems durch Israel hat Trump erneut seine Verachtung für das Völkerrecht und die UN demonstriert“, heißt es in dem Aufruf. An der Haltestelle Universität/Markt kommt es zeitgleich zu einer Gegendemonstration, die durch Einzelpersonen angemeldet und von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) unterstützt wird.

Die räumliche Trennung wurde von der Polizei aus Sicherheitsgründen angeordnet. Zudem sollen laut DIG jüdische Symbole bei der Anreise nicht offen gezeigt werden. In Berlin wurden bei einer ähnlichen Veranstaltung vor Kurzem Israel-Flaggen verbrannt. In Bonn gehe man aber von einem friedlichen Verlauf aus, so Polizeisprecher Frank Piontek. Es seien entsprechende Gespräche mit den Veranstaltern geführt worden. Bei den Palästinensern werden rund 50 bis 60 Teilnehmer erwartet, bei der Gegendemo etwa 100 Menschen.