Für die Flüchtlingsrettung im Mittelmeer

Bonn. Mehrere Tausend Menschen erwarten die Veranstalter bei der für Samstag angekündigten Demonstration in der Bonner Innenstadt. Die Teilnehmer wollen ein Zeichen gegen das Sterben von Geflüchteten im Mittelmeer setzen.

Von Bernd Linnerz, 07.09.2018

Ein Bonner Bündnis, das der internationalen Bewegung "Seebrücke" nahesteht, will an diesem Samstag ein Zeichen gegen das Sterben von Geflüchteten im Mittelmeer setzen. Zu der Demonstration in der Bonner Innenstadt werden nach Angaben des Veranstalters mehrere Tausend Menschen erwartet.

Bei der Kundgebung sprechen Seenotretter sowie Geflüchtete und ihre Unterstützer.

Die Demonstration beginnt um 15 Uhr auf dem Marktplatz und führt bis zum Münsterplatz.