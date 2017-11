Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Bonn. Vom Kaiserplatz aus ziehen am Samstag Demonstranten durch die Bonner Innenstadt. Es kann zu Beeinträchtigungen im Verkehr kommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.11.2017

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen demonstrieren Bürger am Samstag in der Bonner Innenstadt. Rund 100 Teilnehmer haben sich zu der Demonstration angemeldet. Die Auftaktkundgebung beginnt um 16.30 Uhr am Kaiserplatz.

Die Demonstranten ziehen folgende Straßen entlang:

Maximilianstraße - Am Hauptbahnhof - Thomas-Mann-Straße - Berliner Platz - Breite Straße - Maxstraße - Vorgebirgsstraße - Frankenbadplatz

Um 20 Uhr soll die Abschlusskundgebung am Frankenbadplatz stattfinden. Es kann während der Demonstration zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen.

