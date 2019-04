Interviewreihe

Bonn. Drei Fragen zur Demokratie: Förderer der Bonner Tage der Demokratie antworten. Hier: Daniel Kraft, Leiter Stabsstelle Kommunikation bei der Bundeszentrale für politische Bildung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.04.2019

Warum machen Sie bei den Bonner Tagen der Demokratie mit?

Daniel Kraft: Weil in Bonn nicht nur vor 70 Jahren das Grundgesetz entstanden ist, sondern kurz darauf auch die Bundeszentrale für politische Bildung hier gegründet wurde. Seit damals gilt für uns: Demokratie stärken – Zivilgesellschaft fördern, in Bonn und bundesweit! Und wenn Sie mit uns feiern wollen, dann besuchen Sie die Veranstaltungen der Bonner Tage der Demokratie (8. bis 25. Mai) oder kommen Sie am 23. Mai zum „Tag der offenen Tür“ zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes ins bpb:medienzentrum in der Adenauerallee 86 (https://www.bpb.de/veranstaltungen/format/aktion/288561/das-grundgesetz-die-demokratie-und-ich). Ich freue mich auf Sie!

Was ist für Sie das Wichtigste beim Thema Demokratie?

Kraft: Bewusstsein dafür, dass Demokratie und Meinungspluralismus hohe Güter sind, sie gehören zu den wichtigsten Errungenschaften der Menschheit überhaupt. Dass sie gleichzeitig keine Selbstverständlichkeit ist, auch wenn sie als solche wahrgenommen wird. Sie muss gehegt, gepflegt und engagiert verteidigt werden. Natürlich ist das alles anstrengend. Aber es ist es wert!

Wo würden Sie auf einer Skala von 1 bis 10 den Zustand unserer Demokratie einordnen?

Kraft: 9, weil unsere freiheitliche Demokratie, das Grundgesetz und die soziale Marktwirtschaft das Beste ist, was es je auf deutschen Boden gab. Nicht 10, weil immer noch Luft nach oben ist.

Die Bundeszentrale für politische Bildung fördert folgende Veranstaltungen der Bonner Tage der Demokratie:

Arena-Diskussion: „Demokratie in Gefahr?“

Mittwoch, 22. Mai 2019, 19.30 bis 21.30 Uhr

Malentes Theater Palast, Godesberger Allee 69, Bonn

Kneipen-Quiz Demokratie

Donnerstag, 23. Mai 2019, 19 bis 22 Uhr

Pauke, Endenicher Str. 43, Bonn

Demokratie-Slam

Freitag, 24. Mai 2019, 19.30 bis 21.30 Uhr

Uni Bonn, Hörsaal 1, Am Hof 1-3, Bonn

Barcamp Demokratie

Samstag, 25. Mai 2019, 10 bis 17 Uhr

Haus der Bildung (VHS), Mülheimer Platz 1, Bonn

Hier geht's zum Programm und Anmeldung für die Bonner Tage der Demokratie .