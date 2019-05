Viele prominente Gäste

Bonn. Seit dem Vormittag läuft auf dem Bonner Marktplatz das Demokratie-fest. Zahlreiche Pavillons behandeln das Thema auf unterschiedliche Weise, beim Zelt des GA dreht sich alles um die Pressefreiheit.

Das Demokratie-Fest auf dem Marktplatz ist gestartet. Auf der großen Bühne vor dem Rathaus haben Oberbürgermeister Ashok Sridharan, ehemaliger Bundespräsident Christian Wulff und Joachim Stamp, stellv. Ministerpräsident NRWs, am Mittag die Veranstaltung feierlich und offiziell eröffnet.

"Das Grundgesetz ist das größte Geschenk, welches sich die Deutschen selbst gemacht haben", so Wulff. "Frieden und Freiheit sind nicht überall selbstverständlich", sagte Sridharan und fügte an: "Demokratie muss daher verteidigt werden". Für Stamp zeigt dieses Fest, "wie lebendig die Bonner Demokratie ist".

Seit dem Vormittag und noch bis 19Uhr wird das Thema Demokratie an verschiedenen Themeninseln unter dem Motto "Freiheit.Demokratie.Feiern.Bonn" präsentiert. Der Pavillon des General-Anzeigers informiert unter anderem über die Pressefreiheit und die aktuelle Lage in verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt und bietet den Besuchern die Chance, ihr Wissen zu Bildrechten zu testen.

Auf der Hauptbühne präsentiert das Jazzfest Bonn verschiedene Open-Air-Konzerte mit dem Jugend-Jazz-Orchester sowie der Jazzabteilung der Beethoven-Musikschule Bonn.

Demokratie-Fest Das Bonner Demokratie-Fest findet diesen Samstag zwischen 10.30 und 19 Uhr auf dem Bonner Marktplatz statt. Auftakt ist ein Frühschoppen, zu dem auch der frühere Bundesarbeitsminister Norbert Blüm kommt. An sogenannten Themeninseln können sich die Besucher den ganzen Tag rund um die Themen Demokratie und Freiheit informieren. Offizielle Eröffnung auf der Hauptbühne istum 12 Uhr mit Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan und dem Vize-Ministerpräsidenten von NRW, Joachim Stamp. Gegen 12.25 Uhr spielt das Jugend-Jazz-Orchester, anschließend gibt es ab 13.30 Uhr eine Talkrunde auf der Bühne zur Frage „Ist das Grundgesetz auch nach 70 Jahren noch in guter Verfassung?“. Um 14 Uhr spielt das Jazzensemble der städtischen Beethoven-Musikschule, es folgen ab 14.30 und 17 Uhr weitere Talkrunden zu den Themen „Das Grundgesetz in Zeiten der Digitalisierung“ und „Artikel 5 – Meinungsfreiheit und Pressefreiheit heute!“. Gegen 15.30 Uhr spielt die Band „Zappata“. Um 18 Uhr stimmen Veranstalter und Besucher gemeinsam die Europahymne, Beethovens Ode an die Freude an; anschließend gibt es Live-Musik unter anderem mit Makeda und Richard Münchhoff & Friends . Weitere Informationen gibt es unter: ga-bonn.de/demokratiefest