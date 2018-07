Demonstranten halten am 25.10.2014 in Bamberg (Bayern) ein Plakat mit der Aufschrift «Refugees welcome».

Bonn. Eine Demonstration zum Thema "Stoppt das Sterben im Mittelmeer - Refugees Welcome!" findet zur Stunde in der Bonner Innenstadt statt. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.07.2018

Am Freitag findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration zum Thema "Stoppt das Sterben im Mittelmeer - Refugees Welcome!" statt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, rechnen die Veranstalter mit etwa 300 Teilnehmern.

Die Demo startete gegen 18 Uhr mit einer Auftaktkundgebung auf dem Marktplatz, danach bewegt sich der Demonstrationszug wie folgt durch die Stadt: Wenzelgasse - Friedrichstraße - Bonngasse - Bertha-von-Suttner-Platz - Friedrichstraße - Bonngasse - Sternstraße - Friedensplatz - Sterntorbrücke - Berliner Platz - Maxstraße - Breitestraße - Wolfstraße - Heerstraße - Maxstraße.

Die Veranstaltung endet gegen 21.30 Uhr mit einer Abschlusskundgebung auf dem Vorplatz des Frankenbads. Für die Dauer der Demo kann es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen kommen.