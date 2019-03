Hunderte Teilnehmer

Die friedliche Demonstration zum Weltfrauentag zieht am Dienstag, 8. März durch die Bonner Innenstadt. (Archivfoto aus 2016)

Bonn. Anlässlich des internationalen Frauentages ziehen am Freitagnachmittag hunderte Menschen durch die Bonner Innenstadt. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.03.2019

Am kommenden Freitag findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration statt. Ab 17 Uhr werden auf dem Marktplatz zum Thema "8. März - Internationaler Frauenstreiktag" hunderte Menschen erwartet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Demonstration zieht im Anschluss durch die Wenzelgasse, Bertha-von-Suttner-Platz, Oxfordstraße, Wilhelmsstraße, Friedensplatz, Wilhelmsstraße, Alexanderstraße, Breite Straße, Dorotheenstraße bis zur Heerstraße.

Die Veranstaltung, zu der rund 750 Teilnehmer erwartet werden, endet gegen 20 Uhr vor dem Frauenmuseum Kunst, Kultur, Forschung in der Straße "Im Krausfeld". Während der Demonstration muss der Polizei zufolge mit vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.