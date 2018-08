Aktionen am WCCB

Bonn. Zwei Demonstrationen treffen am Samstag in Bonn aufeinander: Die Gruppe „Mütter gegen Gewalt“ hat eine Kundgebung angemeldet, die „Bonner Jugendbewegung“ protestiert gegen Rechtsextremismus.

Die Bonner Polizei begleitet an diesem Samstag zwei Kundgebungen nahe dem World Conference Center im Stadtteil Gronau. Dort will die linksgerichtete "Bonner Jugendbewegung“ am Nachmittag gegen Rechtsextremismus demonstrieren. Zum konkreten Anlass nehmen sie eine angemeldete Demonstration der Initiative „Mütter gegen Gewalt“, die zum selben Zeitpunkt ebenfalls nahe dem WCCB stattfindet.

Behörden stufen die einwanderungskritische Gruppierung, die zuletzt auch in anderen Städten Nordrhein-Westfalens demonstrierte, als rechtspopulistisch ein. Die Bonner Polizei rechnet mit einem reibungslosen Verlauf.