Bonn. Am Donnerstag findet eine Demonstration in der Bonner Innenstadt statt. Die Polizei erwartet etwa 200 Teilnehmer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.07.2017

Aufgrund einer Demonstration in der Bonner Innenstadt kommt es am Donnerstag zu Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Polizei werden rund 200 Teilnehmer erwartet, die sich um 18 Uhr am Frankenbadplatz treffen. Von dort geht der Demonstrationszug über die Vorgebirgsstraße, die Heerstraße, die Kölnstraße, den Bertha-von-Suttner-Platz, den Belderberg, die Friedrichstraße, den Friedensplatz, die Sternstraße, den Marktplatz, die Marktbrücke, den Remigiusplatz und die Remigiusstraße zum Münsterplatz.

Die Demo endet gegen 20 Uhr, die Polizei geht von kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen aus.