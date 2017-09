Beeinträchtigungen in der Innenstadt

Bonn. Am kommenden Samstag wird von 14 Uhr bis 19 Uhr eine Demonstration für "Frieden und Freiheit in der Osttürkei" in der Bonner Innenstadt stattfinden. Veranstalter ist das Deutsch-Kurdische Kulturhaus. Es kann zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Von general-anzeigeiger-bonn.de, 08.09.2017

Am kommenden Samstag findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration für "Frieden und Freiheit in der Osttürkei" statt. Veranstalter ist das Deutsch-Kurdische Kulturhaus. Es werden etwa 300 Teilnehmer erwartet, die sich ab 14 Uhr zu einer Auftaktkundgebung am Mühlheimer Platz treffen.

Die Demonstration wird sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen: Mühlheimer Platz -Bottlerplatz - Vivatsgasse - Kasernenstraße - Friedrichstraße - Bonngasse - Marktplatz - Marktbrücke - Remigiusplatz - Remigiusstraße - Münsterplatz - Windeckstraße - Mülheimerplatz. Die Veranstaltung endet gegen 19 Uhr mit einer Abschlusskundgebung am Mühlheimer Platz. Es kann zu kurzzeitigen Verkehrbeeinträchtigungen kommen.