Südunterführung in Bonn

11.01.2017 BONN. Ein fahrunfähiger Bus sorgte am Mittwochabend für lange Wartezeiten im ÖPNV. Die Strecke ist wieder frei.

Zahlreiche Fahrgäste warten aktuell in der Bonner Innenstadt auf ihre Weiterfahrt. Wie die Stadtwerke Bonn via Twitter mitteilten, ist ein Bus in der Südunterführung liegengeblieben und fahrunfähig. Unter anderem auf den Linien 61 und 62 ist Geduld gefragt.

Gegen 18.20 Uhr teilten die Stadtwerke mit, dass die Strecke wieder freigegeben ist. (ga)