Verkehr umgeleitet

In Bonn ist am Dienstagabend ein Bus liegengeblieben.

Bonn. Ein Bus der Linie 609 ist am Abend an der Nordunterführung am Bonner Hauptbahnhof liegengeblieben. Grund dafür war ein technischer Defekt. Der Bus versperrte die Durchfahrt für nachfolgende Fahrzeuge.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.06.2019

Ein defekter Bus der Linie 609 ist am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr an der Nordunterführung am Bonner Hauptbahnhof liegengeblieben. Der Bus war vom Zentralen Omnibusbahnhof in Richtung Endenich unterwegs, als das Fahrzeug hinter der Unterführung unvermittelt stehenblieb. Der Grund für den technischen Defekt war zunächst unbekannt.

Wie die Sprecherin der Bonner Stadtwerke (SWB) Veronika John am Abend mitteilte, konnte der Fahrer des Busses diesen nicht mehr in Gang bringen. "Der Fahrer musste die Fahrgäste deshalb aus dem Bus aussteigen, das tut uns natürlich leid", sagte John. Aufgrund der Hitze hätten die Fahrgäste aber nicht an Bord bleiben können. Nach GA-Informationen befanden sich unter den Fahrgästen zahlreiche Teilnehmer der Klimakonferenz, die zurzeit in Bonn stattfindet. Ein Ersatzbus übernahm die weitere Fahrt.

Weil der defekte Bus die Durchfahrt für nachfolgende Fahrzeuge versperrte, wurde der Busverkehr über die Südunterführung umgeleitet. Mitarbeitern der SWB gelang es gegen 21.15 Uhr, den Bus wieder in Betrieb zu nehmen und auf das Betriebsgelände der Stadtwerke zu bringen.