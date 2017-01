Grünzug Nord in Bonn

08.01.2017 Tannenbusch. Das Seeufer im Grünzug Nord in Tannenbusch ist mit Müll übersät. Zudem ist die Pumpe defekt. Die Stadt will jetzt die Pumpe austauschen und den Abfall entfernen.

Erwin Sauermann geht regelmäßig im Grünzug Nord spazieren, und da fiel es ihm auf: Der Wasserspiegel des Sees in der Anlage sinkt kontinuierlich. Dadurch kommen auch „Schätze“ zutage, die dort abgeladen wurden. Da findet man alte Plastikgießkannen und Radkappen, ein Einkaufswagen ragt aus dem gefrorenen Wasser, sogar ein Safe ist im Schilf versteckt – ein schaurig-schönes Stillleben. Und das Wasser sinkt weiter.

Ein städtischer Mitarbeiter habe ihm erzählt, tief unter dem See befinde sich eine Pumpe, und die sei defekt. Die Stadt bestätigt das auf Nachfrage. „Der daraus resultierende niedrige Wasserstand und die Tatsache, dass das Schilf an einigen Stellen bereits zurückgeschnitten ist, sorgen dafür, dass der Müll am Ufer besser als sonst zu sehen ist“, erklärt Markus Schmitz vom Presseamt. „Das Tiefbauamt wird die Pumpe ersetzen.“

Dafür muss der See trockengelegt werden, was für die Tiere im Wasser den Tod bedeutet – für Sauermann ist das besonders tragisch. Aber erst wird das Schilf rund um den See Stück für Stück zurückgeschnitten, was dank des niedrigen Wasserpegels möglich ist. „Generell wird das Ufer einmal jährlich vom Amt für Stadtgrün zurückgeschnitten“, so Schmitz. „Ebenfalls einmal pro Jahr lässt Bonnorange das Seeufer und den See reinigen.“ Die nächste reguläre Reinigung ist für das Frühjahr vorgesehen. (Stefan Knopp)