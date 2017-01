Verspätungen in Bonn

18.01.2017 Bonn. Die frostigen Temperaturen machen nicht nur vielen Menschen zu schaffen. Auch im Stadtbahnverkehr in Bonn kommt es aufgrund der Kälte am Morgen zu Verspätungen.

"Auch unsere Fahrzeuge leiden extrem. Deswegen kommt es heute morgen im ÖPVN zu allgemeinen Verspätungen". Diesen Tweet setzte die SWB am Morgen ab, denn: Auch für die Stadtbahnen war das Wetter zu kalt. Aufgrund der frostigen Temperaturen waren seit dem frühen Morgen die Stadbahnlinien 63 und 66 bis zu 20 Minuten verspätet.

Grund für die Probleme an den Fahrzeugen sind bestimmte Systeme im Zug, die mit Druckluft betrieben werden, erklärt Stadtwerke-Sprecher Michael Henseler. Die Wasserbestandteile in diesen Mechanismen, mit denen beispielsweise die Türen betrieben werden, können bei Frost einfrieren und dann nicht mehr richtig funktionieren. "Dann müssen die Züge erst auftauen", so Henseler. Heißt: Die Züge werden so lange beheizt, bis wieder alles funktioniert. Erst dann dürfen die Fahrzeuge losfahren. Dies könne ebenfalls bei Bussen passieren.

Die Straßenbahnen sind von den Problemen mit dem Frost allerdings nicht betroffen. "Da werden die Systeme elektrisch geregelt", sagt der Sprecher. Was bei diesen Temperaturen ebenfalls passieren und zu Verzögerungen führen kann: Oberleitungen können zufrieren. An diesen Stellen könnten die Bahnen dann nur langsamer fahren, so Henseler.

Auch unsere Fahrzeuge leiden extrem *SORRY* Deswegen kommt es heute morgen im *ÖPNV* zu *ALLGEMEINEN VERSPÄTUNGEN* Wir Arbeiten dran ek* — SWB Bus und Bahn (@SWBBusundBahn) 18. Januar 2017

Verspätungen gab es am Morgen auch auf der Linie 18. Zwischen 5.30 Uhr und 7.30 Uhr waren mehrere Bahnen der KVB in Richtung Bonn ausgefallen. (Alexander Hertel)