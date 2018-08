Bald kommt Staffel fünf

Inhaltsverzeichnis 1. Das wurde aus den "Höhle der Löwen"-Kandidaten aus der Region 2. Kaugummi, Schwangerschaft und Kartenspiel 3. Eis und Parken

Bonn/Region. Am 4. September startet die fünfte Staffel der Erfolgssendung "Die Höhle der Löwen". Aber was wurde eigentlich aus den Teilnehmern der letzten Staffeln aus Bonn und der Region?

Von Jana Henseler, 03.08.2018

Die "Höhle der Löwen" ist eine bekannte Sendung des Senders Vox. Start-ups stellen ihr Unternehmen vor und hoffen auf ein Investment. Auch viele Start-ups aus Bonn und der Region haben sich dort bereits vorgestellt. Einige von ihnen konnten sich über einen Deal freuen, andere gingen leer aus. Erfolgreich waren nach der Sendung aber alle.

Von Floerke

In der zweiten Staffel von "Die Höhle der Löwen" machte ein junger Unternehmen namens David Schirrmacher aus Bonn mit. Er konnte ein Invest klarmachen. Sein Unternehmen "Von Floerke" räumte 180.000 Euro ab. Ein Drittel seines Unternehmens ging im Gegenzug an die drei Investoren Judith Williams, Vural Öger und Frank Thelen. Schirrmachers Ziel ist es klassische Herren- und Damenaccessoires frisch und jung zu interpretieren.

Seit der Ausstrahlung der ersten Sendung im August 2015 hat sich indes einiges getan: Schirrmachers Produkte finden sich mittlerweile deutschlandweit in knapp 200 Filialen von Modehäusern wie Kaufhof, Breuninger oder SinnLeffers. Weitere große Modeketten wie Pohland, Anson's und P&C Nord sollen in den kommenden Wochen folgen. Auch die Zahlen sprechen offenbar für sich: Lag der Monatsumsatz 2015 noch bei 5.000 Euro, so beträgt er inzwischen nach eigenen Angaben mehr als 400.000 Euro. Bis 2020 möchte das Unternehmen 15 eigene Filialen eröffnet haben.

Zudem haben sich nach der Sendung die KfW Bank und die Sparkasse KölnBonn mit weiteren 100.000 Euro an dem Projekt beteiligt. "Das Konzept und die Vision von David Schirrmacher haben uns so sehr zugesagt, dass wir die junge Firma noch mal mit einem sechsstelligen Betrag unterstützt haben", erklärte Jasmin Völkel vom Gründercenter der Sparkasse Köln-Bonn.

MySchleppApp

Der Bonner Abschleppunternehmer Frank Heck und sein Partner Santosh Satschdeva fuhren in der vierten Staffel der "Höhle der Löwen" einen Erfolg ein. Das Konzept hinter der "MySchleppApp": Autofahrer brauchen keine jahrelangen Gebühren mehr für die Mitgliedschaft in einem Automobil-Club zahlen, sondern müssen nur noch im Schadensfall für einen Abschleppdienst aufkommen. "Günstige Pannenhilfe mit nur einem Klick" soll die kostenlose MySchleppApp bieten. Den zeitlichen Unterschied macht eine direkte Vermittlung über die App zu den Abschlepppartnern ohne den Umweg über ein Call Center.

Die Unternehmer konnten am Ende einen Investor für sich gewinnen. Carsten Maschmeyer investierte 125.000 Euro und bekam 25 Prozent der Anteile. Frank Heck sagte in einem Interview mit dem General-Anzeiger: "Mit unseren Einsatzzeiten liegen wir ziemlich gut. Das wollen wir natürlich beibehalten, auch indem wir unser Partnernetz ausbauen.". Laut der Internetseite des Unternehmens hat das geklappt. Die Zahl der 500 ursprünglichen Partner ist auf 744 angestiegen. Das Partnernetz ist mittlerweile deutschlandweit ausgebaut.

Penta Sense

In der vergangenen vierten Staffel ging es für die Siegburger Gründer Philip Kirchhof und seinem Kollegen Randall Pitts um alles. Ihr Start-up "Penta Sense" stellt Pastillen gegen Karies hier. Kirchhof verspricht: "Wer die Pastillen nach den Mahlzeiten in den Mund nimmt, hat bei richtiger Anwendung nie wieder Probleme mit Karies." Die beiden Unternehmer konnten Judith Williams und Ralf Dümmel von ihrem Produkt überzeugen und 150.000 Euro mit nach Hause nehmen. Dafür erhielten die Investoren 30 Prozent am Unternehmen.

Ein halbes Jahr nach der Sendung schoss der Absatz der Pastillen in die Höhe. Die bunten Döschen in vier Geschmacksrichtungen stehen in unzähligen Supermarktregalen, Kirchhof und Pitts flimmern regelmäßig im Homeshopping-Sender HSE über die Bildschirme. „Mittlerweile konzentrieren wir uns nur noch auf das Geschäft, wir können davon leben“, sagt Kirchhof. Mittlerweile hat das Unternehmen auch das gewünschte Tüv-Siegel bekommen. Die Pastillen gibt es in den Geschmacksrichtungen Orange, Pfefferminz, Zitrone und Himbeer. Außerdem kooperiert Penta Sense mit vielen Partnern in ganz Deutschland.