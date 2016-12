Lokaler Jahresrückblick 2016

29.12.2016 Bonn/Region. Was waren die großen Themen 2016 in Bonn und der Region? In unserem lokalen Jahresrückblick haben wir sie zusammengestellt.

Streit um das Viktoriakarree, Umzug des Pantheon-Theaters, Verfahren um die WCCB-Bürgschaft, Scheitern des Festspielhauses und Sanierung der Beethovenhalle: Die Liste der wichtigen Themen in Bonn ließe sich beliebig weiterführen. Auch 2016 wurden zukunftsweisende Entscheidungen gefällt und hitzige Diskussionen geführt, die wesentliche Auswirkungen auf das Bonner Stadtbild hatten. Doch auch außerhalb des Stadtzentrums und im Rhein-Sieg-Kreis jagte eine Nachricht die andere.

Einige Themen schafften es sogar in nationale und internationale Medien. So sorgte das Schwimmverbot für männliche Flüchtlinge in Bornheim für einen Aufschrei weit über die Stadtgrenzen hinaus. Auch über den schockierenden und erschütternden Todesfall von Niklas P. wurde in ganz Deutschland berichtet und debattiert. Gleiches gilt für den Fensterwurf von Lohmar, bei dem ein Syrer seine drei Kinder vor den Augen seiner Frau aus dem Fenster einer Flüchtlingsunterkunft warf.

Das passierte 2016 in Bonn Foto: Ronald Friese Todesfall Niklas P.: Der Fall des am 7. Mai in Bad Godesberg auf offener Straße getöteten Niklas P. erschütterte die Menschen weit über die Stadtgrenzen hinaus. Der 17-Jährige war mit seiner Schwester, zwei Freundinnen und zwei Freunden nach einem Konzert bei Rhein in Flammen auf dem Weg zum Bad Godesberger Bahnhof, als er der Gruppe um Walid S. begegnete. Als diese Gruppe anfing zu pöbeln, soll es erst zur verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, bis Walid S. laut Anklage auf Niklas P. losging und ihm einen Faustschlag gegen die Schläfe versetzte. Der 17-Jährige stürzte zu Boden und war laut Anklage sofort bewusstlos. Was da noch niemand ahnte: Niklas litt laut Anklage „an einer Vorschädigung der blutführenden Gefäße im Gehirn“, sodass der Schlag zu einem Arterienriss führte, an dessen Folgen der Jugendliche am 13. Mai starb. Die Tat löste eine Sicherheitsdebatte und eine Diskussion über Angsträume in Bad Godesberg aus.

Foto: Horst Müller Hochwasser im Juni: Ein verheerendes Unwetter führte im Juni zu Überschwemmungen vor allem in Mehlem und in der Bad Godesberger Innenstadt. Die Fronhofer Galeria musste aufgrund erheblicher Schäden geschlossen werden, die Autos in der Tiefgarage waren nicht mehr zu gebrauchen. In Mehlem waren darüber hinaus zwei Häuser einsturzgefährdet. Viele Bürger fühlten sich von der Stadt im Stich gelassen und gaben an, zu spät, teilweise überhaupt nicht gewarnt worden zu sein. Bis heute fordern viele Anwohner des Godesberger und Mehlemer Baches daher weitere Maßnahmen für den Hochwasserschutz.

Foto: Jens Kleinert Messerstecherei in Flüchtlingsunterkunft: In einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Godesberg ist Anfang April ein 32-Jähriger mit einem Messer tödlich verletzt worden. Gegen 18.50 Uhr informierten Zeugen die Polizei wegen eines schwer verletzten Mannes vor der Flüchtlingsunterkunft auf der Deutschherrenstraße in Muffendorf. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich drei Männer in der Unterkunft gestritten. Vor dem Gebäude eskalierte der Streit schließlich. Die beiden 26- und 30-Jahre alten Männer griffen einen 32-Jährigen an, der von einem Messer getroffen zusammenbrach. Rettungswagen und Notärzte konnten dem Mann nicht mehr helfen. Er starb etwa eine Stunde nach der Tat.

Foto: Benjamin Westhoff Schließung des Kurfürstenbades: Die Antwort auf den Brief an Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU), in dem sich bereits im September die Pflegschaftsvorsitzenden von sechs Bad Godesberger Schulen für den Erhalt des Kurfürstenbades eingesetzt haben, liegt seit Anfang Dezember vor. Das geplante, zentral liegende Bad in Dottendorf solle Franken- und Kurfürstenbad ersetzen, heißt es in dem Schreiben des Beigeordneten Martin Schumacher. Leider sei es – anders als vorgesehen – nicht möglich gewesen, das Godesberger Hallenbad an der Kurfürstenallee so lange zu betreiben, bis der Neubau fertiggestellt ist. Reparaturzeit und -kosten stünden in keinem Verhältnis zu der restlichen Nutzungszeit bis zur Eröffnung des neuen Bads, heißt es von Seiten der Stadt. Ab Herbst 2017 werde das „Friesi“ mit einer Traglufthalle ausgestattet und als Ersatz zur Verfügung stehen.

Foto: Friese Aktionsbündnis fordert Rücktritt von Bezirksbürgermeisterin: Das „Aktionsbündnis für ein lebenswertes Bad Godesberg“ startete im November seine Unterschriftenkampagne, mit der die Initiatoren ihrer Forderung nach einem Rücktritt von Bezirksbürgermeisterin Simone Stein-Lücke Nachdruck verleihen wollen. Dies sei verbunden mit der Aufforderung an die Bezirksvertretung, „aus ihren Reihen einen geeigneten Nachfolger zu wählen“. An der Rücktrittsforderung aber hält das Bündnis fest, da seit Stein-Lückes Amtsantritt „bei den Themen Sicherheit, Zweckentfremdung von Wohnraum und Vermeidung von Parallelgesellschaften keine Ergebnisse wahrnehmbar“ seien.

Foto: Jens Kleinert Bombendrohung am Bonner Hauptbahnhof: Ein anonymer Anrufer sorgte am 25. März für eine dreistündige Vollsperrung des Bonner Hauptbahnhofs. Von einer Telefonzelle am Kaiser-Karl-Ring aus hatte er bei der Feuerwehr angerufen und gesagt, am Bahnhof sei eine Bombe deponiert. Daraufhin rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an, suchte das Gelände mit Sprengstoff-Spürhunden ab und gab schließlich Entwarnung. Wenige Tage später wurde der Anrufer ermittelt: Es handelte sich um einen 38-jährigen Mann, der unter einer psychischen Krankheit leidet.

Foto: Max Malsch Realschule Beuel: Nach einer geheimen Abstimmung hat der Rat Anfang Dezember den Umzug der Realschule Beuel in die Gebäude der Anne-Frank-Schule beschlossen. Dem Beschluss vorausgegangen war eine lange Debatte. Für den Umzug stimmten 45 Ratsmitglieder, 34 waren dagegen, zudem gab es drei Enthaltungen. Die Enttäuschung bei vielen Lehrern der Realschule Beuel und den Eltern war groß. Letztere wollen ein Bürgerbegehren auf den Weg bringen. Den Umzug der Realschule Beuel zu Beginn des nächsten Schuljahrs begründet die Verwaltung mit dem erheblichen Sanierungsbedarf des Realschultrakts B. Das Städtische Gebäudemanagement beziffert die Kosten auf mindestens 4,5 Millionen Euro. Für notwendige Umbauten und Umzug in die Anne-Frank-Schule dagegen werden rund eine Million Euro veranschlagt.

Foto: Max Malsch Baustart der S13: Eine fast 20-jährige Planungsphase ist in diesem Jahr zu Ende gegangen: Im Herbst starteten die Bauarbeiten für die neue Strecke der S13. Die 12,8 Kilometer lange Verlängerung der S 13 zwischen Troisdorf und Oberkassel wird rund 500 Millionen Euro kosten. Es gibt zwei Anlässe für das Vorhaben: Zum einen sollen Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis eine schnellere Verbindung zum Flughafen Köln/Bonn bekommen, zum anderen sollen auf dem Streckenabschnitt Güter- und Personenverkehr durch zwei parallel laufende Gleise weitgehend entkoppelt werden. Die Bauzeit beträgt etwa zwölf Jahre.

Foto: Max Malsch Neuer Anstrich für das Brückenforum: Die Ankündigung, das Brückenforum Grau streichen zu wollen, löste eine unerwartete Protestwelle in der Bevölkerung aus. Damit hatte weder die Stadt Bonn noch der niederländische Eigentümer gerechnet. Die Stadt meldete sich kurze Zeit später als Miteigentümerin zu Wort und schlug sich auf die Seite der Beueler Lokalpolitiker. „Wir bestehen auf keinen Fall auf einem Anstrich in Grau“, sagte Stefanie Zießnitz vom Presseamt. „Der Anstrich soll sich nur nicht mit der Farbe des benachbarten Mehlem'schen Hauses beißen“. Eine Einigung steht noch aus.

Planung für Pützchens Markt: Weil die Stadt Bonn 2017 den 650. Pützchens Markt (8. bis 12. September) feiert, ist eine Arbeitsgruppe damit beschäftigt, ein Jubiläumsprogramm auf die Beine zu stellen. Einige Eckpunkte sind bereits bekannt: Vom 30. Juni bis 9. Juli wird es auf dem Münsterplatz einen historischen Jahrmarkt mit einer Ausstellung geben. Am Mittwoch vor dem Kirmesauftakt, 6. September, lädt die Stadt Bonn gemeinsam mit dem Freundeskreis Pützchens Markt zu einem Bürgerfest ein. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres findet vom 12. bis 14. Januar in Bonn außerdem die 68. Delegiertentagung des Deutschen Schaustellerbundes statt, zu der etwa 1300 Teilnehmer erwartet werden.

Foto: Roland Kohls Umzug des Pantheon: Der Umzug des Pantheon vom Bundeskanzlerplatz in die Halle Beuel war eine schwere Geburt. Nach dem feststehenden Aus am alten Standort zogen sich die Verhandlungen zwischen den Pantheon-Verantwortlichen um Gründer Rainer Pause und der Stadt Bonn über Monate hin, ehe erstere die Reißleine zogen. Anschließend war die Zukunft des Pantheons in der Schwebe, bis ein Gespräch zwischen Pause und Oberbürgermeister Ashok Sridharan den Durchbruch brachte. Zwar ist die Halle Beuel bis heute eine Baustelle, dennoch wurde Ende Oktober mit einem Auftritt von Dave Davis die Premiere gefeiert.

Sanierung der Beethovenhalle: Die Beethovenhalle wird saniert und bleibt zwei Jahre lang geschlossen. Am 22. Oktober stieg die letzte Party, bevor die Handwerker das Regime übernahmen. Für gut 60 Millionen Euro – so die derzeitige Kostenschätzung – lässt die Stadt die Beethovenhalle von Grund auf sanieren und vor allem technisch auf den neuesten Stand bringen. Dank der rund fünf Millionen Euro der Sparkasse Köln/Bonn kann außerdem noch das Studio zum Kammermusiksaal ausgebaut werden, der gleichzeitig auch als zusätzlicher Probenraum für das Beethovenorchester genutzt werden soll.

Foto: Privat Hilfe für Christoph Herschel: Ein Urlaub auf der der kroatischen Insel Pag veränderte das Leben des mittlerweile 25-jährigen Christoph Herschel für immer. Der Oberkassler verletzte sich im Meer und ist nun querschnittsgelähmt. Seit der Veröffentlichung des Artikels im General-Anzeiger gingen täglich Anrufe von Lesern bei den Maltesern ein. Die Hilfsorganisation richtete für Herschel ein Spendenkonto ein und unterstützte seine Familie. Gleichzeitig gab es Aktionen auf der Facebook-Seite "Hilfe für Chris". So hat ein Oberdollendorfer Frisör einen Tag lang nur für Herschel gearbeitet. Auch Herschels ehemalige Kita spendete für ihn.

Foto: Roland Kohls WCCB-Bürgschaft: Der Bonner Stadtrat hat einem Vergleich im Streit um die Bürgschaft für den WCCB-Kredit mit der Sparkasse Köln-Bonn zugestimmt. Danach muss die Stadt Bonn ihrer Quasi-Tochter Sparkasse rund 70 Millionen Euro zahlen - den Rest des mehr als 100 Millionen Euro schweren Kredits, den das Geldinstitut dem damaligen, inzwischen verurteilten Investor Man-Ki Kim zum Bau des World Conference Center Bonn gewährt hatte. Die Stadt Bonn hatte dafür eine bürgschaftsähnliche Nebenabrede unterschrieben, die sie nun nach einem langen Rechtsstreit mit der Sparkasse bedienen muss.

Foto: Roland Kohls Verkauf der Gallwitzkaserne: Das Areal der früheren Gallwitz-Kaserne ist verkauft. Danach hat die Pandion 23,15 Millionen Euro für das gut 7,6 Hektar große Gelände gezahlt. Geplant ist, auf dem Grundstück zwischen A 565, Julius-Leber-Straße und Auf dem Kirchbüchel 465 Wohnungen zu errichten – davon 30 Prozent, also 140 Wohnungen, für den sozialen Wohnungsbau. Diese sollen vornehmlich auf dem Gelände an der Autobahn gebaut werden.

Foto: Jens Kleinert Tod von Marius B.: Nach einer Maifeier des Junggesellenvereins "Concordia Küdinghoven" am 16. April in Niederkassel verschwand der 20-jährige Berufsschüler Marius B. spurlos. Die tagelange Suche nach ihm, bei der unter anderem eine Hundestaffel und ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera eingesetzt wurde, verlief ergebnislos. Eine Woche nach seinem Verschwinden, am 23. April, wurde im Rhein in Düsseldorf eine Leiche gefunden. Die rechtsmedizinische Untersuchung ergab anschließend, dass es sich bei dem Toten um den vermissten Marius B. handelte. Anzeichen für ein Gewaltverbrechen gab es laut Angaben der Polizei nicht.

Foto: Roland Kohls Fußgängerzone in Duisdorf: Der Anstieg der Straßenreinigungsgebühren für die Anwohner der Fußgängerzone in Duisdorf und den Straßen in der Umgebung ist beschlossene Sache. Statt wie bisher 3,75 beziehungsweise 7,50 Euro pro Meter Häuserfront werden künftig 21 Euro pro Jahr fällig. Unterm Strich bedeutet das für ein Haus mit einer Breite von acht Metern: Der Hauseigentümer muss künftig 168 Euro pro Jahr für die Straßenreinigung bezahlen (früher 30 beziehungsweise 60 Euro). Er kommt allerdings um die zuerst geplante Erhöhung auf 546 Euro herum.

Foto: Benjamin Westhoff Doppelmord in Duisdorf: Am 18. September wurden in einer Wohnung in der Duisdorfer Küstriner Straße die Leichen von einer 48-jährigen Frau und ihres elfjährigen Sohnes gefunden, die beide erdrosselt wurden. Schnell fiel der Tatverdacht auf den Vater des Jungen, Marc S., der daraufhin bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Bei der Stürmung seiner Wohnung wurde der 46-jährige Verdächtige nicht angetroffen, wenig später aber in Duisburg nach einem Hinweis festgenommen. Wegen des Vorwurfs des Mordes aus Habgier erließ ein Richter Haftbefehl, seitdem sitzt Marc S. in Untersuchungshaft.

Foto: Volker Lannert Pläne für das Viktoriakarree: Nach dem Aus für die Pläne eines Einkaufszentrums bereitet die Stadt Bonn zurzeit eine Bürgerwerkstatt vor, in der mit Anwohnern, Geschäftsleuten und Vertretern des Vereins Viva Viktoria über die Zukunft des Karrees samt der Fläche des ehemaligen Viktoriabads zwischen Franziskanerstraße, Belderberg, Rathausgasse und Stockenstraße beraten werden soll. Die Bürgerwerkstatt Viktoriakarree wird voraussichtlich Mitte Februar mit einer Auftaktveranstaltung starten.

Doch es gab auch viel Positives zu berichten. Man denke zum Beispiel an die große Solidarität der Wachtberger und Bad Godesberger nach dem verheerenden Unwetter am 4. Juni, als sie sich nach der Zerstörung ihrer Häuser, Gärten und Autos gegenseitig auf die Beine halfen oder die vielen Spender, die sich für den querschnittsgelähmten Christoph Herschel aus Oberkassel einsetzten, nachdem dieser im Urlaub beim Sprung ins Wasser unglücklich auf einer Sandbank aufgekommen war. Als weiteres Beispiel könnte man die vielen Demonstranten nennen, die sich in Siegburg einer AfD-Kundgebung entgegenstellten.

Das passierte 2016 in der Region Schwimmbadverbot für Flüchtlinge in Bornheim: Die Bornheimer Stadtverwaltung erließ Mitte Januar für einige Tage ein Schwimmbadverbot für erwachsene männliche Flüchtlinge aus drei Unterkünften in Bornheim-Ort, nachdem junge männliche Flüchtlinge Frauen verbal und mit anzüglichen Gesten belästigt hatten. Die Anordnung machte weltweit Schlagzeilen. Die Bornheimer Stadtverwaltung würde ein Schwimmbadverbot für Flüchtlinge wieder erlassen, falls es erforderlich sein sollte. Das sagten Bürgermeister Wolfgang Henseler und der Beigeordnete Markus Schnapka eine Woche, nachdem das Verbot aufgehoben wurde.

Foto: Arndt AfD-Demo in Siegburg: Eisige Temperaturen hielten rund tausend Demonstranten im Februar nicht davon ab, in der Siegburger Innenstadt friedlich ein Zeichen gegen Rassismus und Rechtspopulismus zu setzen und gemeinsam Menschlichkeit, Vielfalt und Solidarität zu demonstrieren. Sie waren dem Aufruf des neu gegründeten Bündnisses „Bunter Rhein-Sieg-Kreis“ zur Gegendemonstration gegen den Aufmarsch und Protestzug der AfD Rhein-Sieg gefolgt – und deutlich in der Überzahl. Rund 110 Teilnehmer demonstrierten laut Polizei mit der AfD unter dem Motto: „Asylchaos beenden – Für die Sicherheit unserer Frauen und die Zukunft unserer Kinder“.

Foto: Benjamin Westhoff Fensterwurf von Lohmar: Im Prozess gegen den syrischen Flüchtling, der im Februar in Lohmar seine drei Kinder aus dem Fenster geworfen hat, wurde Anfang November ein Urteil verkündet: Der 35-Jährige wurde zu 15 Jahren Haft wegen versuchten Mordes in drei Fällen verurteilt. Um seine Frau zu bestrafen, weil sie gegen ihn aufbegehrte, packte er am 1. Februar ein Kind nach dem anderen und warf es aus 4,80 Metern Höhe aus dem Fenster einer Flüchtlingsunterkunft. Der siebenjährige Sohn und die fünfjährige Tochter wurden lebensgefährlich verletzt, die einjährige Tochter hatte Glück, sie landete auf ihrem Bruder.

Foto: DPA Bakterien im Trinkwasser: Das Kreisgesundheitsamt hatte im Oktober Escherichia coli-Darmbakterien im Eitorfer Trinkwasser entdeckt. Das Leitungswasser sollte deshalb zeitweise nur abgekocht getrunken werden. Als Ursache machte das Gesundheitsamt den Hochbehälter Josefshöhe der Gemeindewerke Eitorf aus. Möglicherweise habe ein technischer Defekt die Verunreinigung verursacht. Der Hochbehälter wurde für einige Tage vom Netz genommen, zusätzlich wurde das Wasser gechlort.

Todesfall Pony Mario: Das Verbrechen an Shetland-Pony "Mario" wurde im Mai aufgeklärt: Das Tier wurde von jener Frau getötet, die bereits 2013 in Krefeld einen Schafbock und einem Pony die Köpfe abgetrennt hatte und dafür verurteilt worden war. Die heute 19-Jährige war am Freitag in Troisdorf verhaftet und anschließend von der Polizei verhört worden. Dabei gestand sie, dass sie auch Pony "Mario" getötet hatte. Sie gab zudem zu, das Feuer in dem Stall und in drei weiteren Pferdekoppeln gelegt zu haben.

Foto: Thomas Heinemann Huma-Abriss in Sankt Augustin: Bagger rissen Anfang des Jahres den alten Huma-Markt in Sankt Augustin ab. Der Einkaufsmarkt gehört zum Sankt Augustiner Zentrum seit 1977 dazu, zumal er gerade in der Anfangszeit aufgrund des Konzepts viele Verkäufer aus der ganzen Region anlockte. Er vereinte viele verschiedene Geschäfte unter einem Dach. In den vergangenen Jahren präsentierte sich der Markt allerdings weniger innovativ. Aufgrund des bevorstehenden Neubaus wirkte er stellenweise schon etwas abgenutzt. Der erste Abschnitt des Neubaus ist seit Oktober 2015 fertig, der zweite soll 2017 folgen.

Foto: Roland Kohls Schließung der Hauptschule in Oedekoven: Mit viel Wehmut feierten die 14 Schüler der zehnten Klasse im Juni gemeinsam mit Lehrern, Eltern und Freunden ihre Entlassung aus der Oedekovener Hauptschule. Sie waren der letzte Jahrgang der Schule, der seine Entlassung in den Räumen am Rathaus festlich über die Bühne brachte. Seit März stand fest, dass mit der einzigen weiterführenden Schule der Gemeinde Alfter zum Ende diesen Schuljahres Schluss sein würde. In den vergangenen Schuljahren wurden schon, wegen mangelnder Schülerzahlen, keine Eingangsklassen mehr eingerichtet.

Foto: Nicky Merz Leichenteile in Rheinbach: Nicht nur im Garten seiner Mutter, sondern auch im Rheinbacher Wald hat ein 50 Jahre alter Mann, der in Bad Nauheim bei Frankfurt lebt, die Leiche seiner 43 Jahre alte Lebensgefährtin vergraben. Der in Rheinbach aufgewachsene Mann hatte Anfang Juni gestanden, seine Freundin in seinem Haus im hessischen Butzbach nach einem Streit erschossen zu haben. Einige Tage später habe er die Leiche mit seinem Auto zum Haus seiner Mutter nach Rheinbach transportiert. Mitte April hatten Angehörige die Frau als vermisst gemeldet.

Foto: Frank Homann Streit um Lemmerz-Hallenbad: Königswinter stand 2016 im Zeichen der Bäderfrage. Die Arbeitsgruppe Bäder hatte sich mehrheitlich für einen Totalabriss des Lemmerz-Hallenbades ausgesprochen. In einem offenen Brief wendete sich der Förderverein „Rettet unsere Lemmerzbäder“ in der Folge an Politik und Verwaltung und plädierte eindringlich für eine Sanierung. Eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des Hallenbades steht bis heute aus.

Foto: Frank Homann (Archivfoto) Urteil zum Ferienplatz Rottbitze: Josef Karl C., der 2014 das Wochenendgebiet am Rederscheider Weg in Rottbitze ersteigerte, muss sich wohl vor dem Bonner Amtsgericht verantworten. Wie die Bonner Staatsanwaltschaft auf Anfrage des General-Anzeigers am Donnerstag bestätigte, wirft sie ihm Betrug in einem besonders schweren Fall vor und hat Anklage erhoben. Die Staatsanwaltschaft wirft C. vor, das Gelände in Rottbitze ersteigert zu haben, ohne die Versteigerungssumme von rund 620.000 Euro bezahlt zu haben. In besonders schweren Fällen des Betrugs kann eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren verhängt werden. Derweil schreiten die Pläne der Stadt für das Wochenendgebiet voran. Langfristig soll das Gelände zu einem Wohngebiet weiterentwickelt werden.

Foto: Frank Homann Schlossleuchten auf Schloss Drachenburg: Das Schlossleuchten war auch in diesem Jahr ein großer Erfolg. Bei der zweiten Auflage wollten fast 14.000 Besucher an fünf Wochenenden zwischen Mitte Februar und Mitte März das Lichtspektakel des Künstlers Wolfgang Flammersfeld in Gebäude und Park sehen. Das waren 5000 Besucher mehr als bei der ersten Veranstaltung vor einem Jahr, als das Schlossleuchten wegen der Nachfrage ebenfalls um ein Wochenende auf fünf verlängert worden war.

Foto: Martin Gausmann Unwetterkatastrophe: Am 4. Juni gingen über der rheinland-pfälzischen Gemeinde Grafschaft binnen zwei Stunden bis zu 150 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. Metereologen sprechen ab 50 Liter von einem Jahrhundert- und ab 70 Liter von einem Jahrtausend-Ereignis. Idyllische Bäche schwollen in kürzester Zeit zu reißenden Flüssen an, rissen mit sich, was ihnen im Wege war, Autos inbegriffen. Rund 150 Häuser und Wohnungen wurden allein auf der Grafschaft beschädigt.

Foto: Martin Gausmann Haribo-Neubau: Es ist derzeit wohl die größte Baustelle in Rheinland-Pfalz: der Neubau der Haribo-Logistik- und Produktionsstätte in der Grafschaft. Auf einem 27 Hektar großen Areal auf der Grafschaft entsteht der neue Haribo-Firmensitz. Allein das Hochraumlager bietet Platz für 100.000 Paletten. 700 Handwerker sind phasenweise auf der Baustelle beschäftigt. Der erste Bauabschnitt mit dem 250 Meter langen, 45 Meter breiten und nahezu 45 Meter hohen Zentrallogistiklager und zunächst einer Produktionsstraße soll im Sommer des nächsten Jahres fertiggestellt sein. Dann werden 700 Haribo-Angestellte ihre Arbeit in der Grafschaft aufnehmen. „Mitte 2017 kommen in der Grafschaft die ersten Goldbären zur Welt“, sagte Haribo-Geschäftsführer Arndt Rüsges.

Foto: Martin Gausmann Todesfall Rudi Altig: Am 11. Juni ist die in Sinzig lebende Radsportlegende Rudi Altig gestorben. Er erlag im Alter von 79 Jahren einem Krebsleiden. Altig, der acht Etappensiege bei der Tour de France und 1966 die Straßenweltmeisterschaft auf dem Nürburgring gewann, lebte bis zuletzt im Sinziger Stadtteil Koisdorf. Der Trauerfeier in der Sinziger Pfarrkirche Sankt Peter wohnten Ex-Ministerpräsident Kurt Beck, der frühere Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, die Schauspielerin Marie-Luise Marjan, Comedian Bernd Stelter oder auch Sport-Stars wie Henry Maske, Sven Ottke, Rene Weller, Heiner Brand und Ulrike Nasse-Meyfarth bei.

Foto: Martin Gausmann Kloster schließt: Am 12. September verkündete die Generaloberin der Ursulinen des Calvarienbergs in Ahrweiler, Maria Monheim, das Aus für das Kloster. Nach 178 Jahren verlassen die Schwestern im Sommer 2017 das markante Gebäude, das auch Pilgerstätte war, um ihren Lebensabend in Trier zu verbringen. Die Aachener Landmarken AG tritt als Investor auf und übernimmt das Kloster. Das Nutzungskonzept, derzeit in Arbeit, zieht unter anderem Mehrgenerationenwohnen in Betracht. Der Verkaufserlös wird in eine Stiftung überführt, die den Fortbestand der beiden Schulen auf dem Calvarienberg sichern soll.

Das Jahr war voller Erlebnisse, die viele Menschen aus Bonn und der Region beschäftigt haben. In unserem Rückblick wollen wir sie noch einmal Revue passieren lassen. (Joshua Bung)