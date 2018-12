Rückblick 2018

Inhaltsverzeichnis 1. Das waren die Themen des Jahres auf ga-bonn.de 2. Bewegende Ereignisse 3. Das war sonst noch wichtig in Bonn und Region 4. Sportereignisse, Partys und Karneval 5. Kurioses, Komisches und andere Klickhits

Bonn. Bewegend bis befremdlich, tragisch und komisch, spannend, spektakulär und skurril: Das war das Jahr 2018 auf ga-bonn.de. Die wichtigsten Themen, aufregendsten Ereignisse und kuriosesten Klickhits gibt's in unserem Jahresrückblick.

Von Anna-Maria Beekes, Laszlo Scheuch, 27.12.2018

Katastrophen, Unfälle und Brände, Naturgewalten und menschliche Gewalt - aber auch jede Menge überwiegend friedlicher Großereignisse, sportlicher Events, rauschender Feste und nicht zuletzt bloßer Skurriltäten. Das Jahr 2018 hatte in jeder Hinsicht einiges zu bieten. In wenigen Tagen geht es zu Ende, und wir nutzen die Gelegenheit, noch einmal die wichtigsten, tragischsten, lustigsten und merkwürdigsten Themen Revue passieren zu lassen, die uns und unseren Lesern 2018 auf ga-bonn.de begegnet sind.

Das Ereignis, das weit über die Region hinaus für Schlagzeilen sorgte und auch die User von ga-bonn.de mit großem Abstand am meisten interessierte, war zugleich eines der dramatischsten der vergangenen Jahre: der Großbrand an der ICE-Strecke in Siegburg-Brückberg am 7. August, der Dutzende Verletzte forderte, Menschen ihr Zuhause nahm und eine Welle der Solidarität auslöste. Die Ursache für das Feuer wird womöglich nie geklärt, Experten werfen der Deutschen Bahn Fahrlässigkeit vor. Monate später verletzte sich eines der Siegburger Brandopfer bei Aufbauarbeiten.

Foto: dpa Flammen schlagen aus dem Dachstühlen brennender Häusern an der Bahnstrecke in Siegburg.

Es war nicht der einzige schwere Brand, der die Region in diesem Jahr in Atem hielt. Im April brannte die Gesamtschule in Hennef, ein Jugendlicher soll das Feuer gelegt haben. Im September brannte es zunächst bei der Firma Hündgen in Swisttal-Ollheim und später bei Pflanzen Breuer in Hennef. Bereits im Mai war eine Lagerhalle in Meckenheim durch ein Feuer zerstört worden.

Ein Grund dafür, dass die Gefahr für verheerende Brände in diesem Jahr besonders hoch war, war die anhaltende Trockenheit im Sommer 2018. Extreme Hitze von bis zu 39 Grad über viele Wochen und gleichzeitig kaum Niederschlag - der Bonner Sommer war der zweitheißeste der Geschichte. Die Folgen zeigten sich im Herbst und Winter: Das extreme Niedrigwasser des Rheins brachte nicht nur einige Überraschungen zum Vorschein, sondern hatte negative Auswirkungen vor allem auf die Schifffahrt und letztlich unter anderem auch auf die Spritpreise.

Foto: dpa Niedrigwasser im Rhein.

Diese Entwicklung war zu Jahresbeginn noch kaum zu ahnen gewesen: Erst war es bitterkalt in Bonn und der Region, dann machte Hochwasser den Menschen zu schaffen: Der Rheinpegel stand zeitweise bei mehr als acht Metern - zum Vergleich: Mitte Oktober waren es dann weniger als 90 Zentimeter.

Die Naturgewalten zeigten sich auch in anderer Form, nämlich als starke Unwetter und Sturmböen: Im Januar fegte Orkantief "Friederike" durch NRW, forderte drei Tote und richtete auch in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis schwere Schäden an. Im Juni wurden Bonn und die Region von starken Gewittern erschüttert, bei denen Bäume entwurzelt und Straßen überflutet wurden.