Käpt'n Book trotzt dem Wetter

BONN. Fast 60 Kinder mit ihren Eltern oder Begleitern hatten am Samstagmittag eigens die Aussichtsplattform des Post-Towers geentert, um die diesjährige Ankunft von Käpt'n Book mit selbstgebastelten Fernrohren zu beobachten.

Von Leif Kubik, 02.10.2017

Eine richtige Leseratte lässt sich von ein bisschen Regen nicht aus dem Konzept bringen: Fast 60 Kinder mit ihren Eltern oder Begleitern hatten am Samstagmittag eigens die Aussichtsplattform des Post-Towers geentert, um die diesjährige Ankunft von Käpt'n Book mit seinem Schiff Poseidon schon aus luftiger Höhe mit selbstgebastelten Fernrohren zu beobachten.

Und das Maskottchen des Lesefests – dargestellt von Schauspieler Hanno Friedrich – ließ es sich auch nicht nehmen, selber durch die verregnete Rheinaue zu stapfen um die Kinder von dem Workshop in der Postzentrale abzuholen und zum Anleger vor dem Bundeshaus zu begleiten. Dort warteten bereits an die 140 weitere Kinder, um gemeinsam mit der kleinen Vorhut zu einer Schifffahrt samt reichlich Lesestoff auf dem Rhein aufzubrechen.

„Die Bootsfahrt in dieser Form gibt es seit sieben Jahren“, wusste Cornelia Kothe zu berichten: Das sei immer ein besonderer Höhepunkt vor dem offiziellen Startschuss mit dem großen Familienfest am Sonntag in der Bundeskunsthalle, sagte die „Mutter von Käpt'n Book“. Der Schwerpunkt liege hier bei den Sechs bis Zwölfjährigen.

Ein paar Plätze blieben unbesetzt

Kothe zeichnet seit den Anfängen vor nunmehr 13 Jahren für die Organisation des gesamten Lesefests verantwortlich. „Das ist immer ein kleines aber feines Highlight und natürlich viel intimer als das Event an der Museumsmeile mit um die 3000 erwarteten Teilnehmern“, erläutert sie weiter. So sei die Tour auch in diesem Jahr mit um die 200 angemeldeten Kinder samt Begleitung wieder komplett ausgebucht gewesen.

Die ein oder andere Familie hatte der Dauerregen dann aber vielleicht doch abgeschreckt: Jedenfalls blieben an Deck doch ein paar wenige Plätze unbesetzt. Direkt vor der Bühne war davon allerdings nichts zu spüren: Sofort nach der Abfahrt hatten es sich die meisten Teilnehmer auf Decken und Kissen ganz vorne bequem gemacht um das Programm von Eugenius F. Bökermann hautnah verfolgen zu können: Genau genommen waren nämlich gleich drei Kapitäne an Bord der Poseidon.

Neben dem für die Fahrgäste unsichtbaren, der auf der Brücke für die sichere Fahrt nach Linz und wieder zurück zuständig war, und Käpt'n Book, trug nämlich auch Bökermann – dargestellt von Matthias Meyer-Göllner – diesen Titel: Der Musikpädagoge und Kinderliedermacher lenkte seinen „fliegenden Bücherbus“ im Rahmen seines Leseförderungsprogramms auf eine abenteuerliche Reise zu Wasser, Land und Luft.

Nach Bökermanns Programm wartete dann am Wendepunkt der Tour in Linz der eigentliche Höhepunkt: Käpt'n Book stieg mit einem großen Koffer voller Bücher auf die Bühne und binnen Minuten hatten die kleinen Leseratten das Gepäckstück komplett geleert und sich mit dem Inhalt in allen Ecken des Schiffes verkrümelt: Janik hat sich Jens Sparschuhs „Der alte Mann und das Meerschweinchen“ geschnappt und schmökert nun interessiert in dem Büchlein, während seine Eltern bei einer Tasse Kaffee das vorbeiziehende Mittelrheinpanorama genießen.

Eröffnungs-Familienfest in der Bundeskunsthalle

Die Familie aus Gummersbach hat zum ersten Mal bei Käpt'n Book vorbeigeschaut: „Ich habe in unserer Bibliothek von dem Event erfahren“, sagt Mutter Sabine. Hannah und ihre Freundin Juli hingegen sind familiär vorbelastet: Die Acht- und die Neunjährige sind dank Hannahs Vater, Antiquar Volker Schliwa, mit Büchern aufgewachsen. Dementsprechend viel lesen die beiden; im Augenblick ist Tanya Stewners „Alea Aquarius“ an der Reihe. Übrigens: selbstverständlich hat auch Käpt'n Book-Darsteller Hanno Friedrich ein Lieblingsbuch. Es ist „Der menschliche Makel“ des amerikanischen Schriftstellers Philip Roth.

Nach der Bootsfahrt vom Samstag und dem großen Eröffnungs-Familienfest am Sonntag in der Bundeskunsthalle warten am Dienstag gleich drei weitere Familienfeste auf leselustige Kids und ihre Eltern: Von halb elf bis sechs Uhr abends im LVR-Landesmuseum, und jeweils von elf ebenfalls bis sechs Uhr abends im Haus der Geschichte und in der Brotfabrik in Beuel. Das komplette Programm des Lesefests und viele weiter Infos über Autoren, Bücher und Events findet man auf www.kaeptnbook-lesefest.de.