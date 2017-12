Jahresrückblick

Foto: Ulrich Felsmann

Brandserie in Menden: Die Bilder in Menden häuften sich im August. Flammen schlagen bis zu fünf Meter hoch aus den gestapelten Holzbrettern, eine Rauchwolke steigt in den Nachthimmel auf. Wieder brennt auf dem Gelände des Sägewerks in Menden auf einer Fläche von 150 Quadratmetern Eichenholz, wieder muss die Feuerwehr mit einem Großaufgebot ausrücken. Wie groß die Katastrophe hätte werden können, wird jedem schnell klar, der die am Sägewerk gelagerte Holzmenge bei Tag betrachtet. Die fünf Brände in Menden werden einer Brandserie zugerechnet - der Schaden geht in die Millionenhöhe. Täter konnten bislang nicht ausgemacht werden.