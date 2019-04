Fund an Bushaltestelle in Bonn

Jens Peters an der Haltestelle Waldenburger Ring in Tannenbusch.

Bonn. Vermeintliche Aushänge der Stadtwerke Bonn (SWB) haben in den vergangenen Tagen für Erheiterung und Kritik in den sozialen Netzwerken gesorgt. Der Urheber der sarkastischen Informationsblätter hat dem GA erklärt, was hinter der Aktion steckte.

Von Joshua Bung, 11.04.2019

Vermeintliche Aushänge der Stadtwerke Bonn (SWB) an Bushaltestellen im Stadtteil Tannenbusch haben in den vergangenen Tagen in den sozialen Netzwerken für Wirbel gesorgt: Ein Nutzer hatte am Dienstag ein entsprechendes Foto veröffentlicht. Neben deutlicher Kritik an der Informationspolitik der Stadtwerke sorgten die zynisch anmutenden Informationsblätter vor allem für Erheiterung. Dabei hatten sie durchaus einen ernsten Hintergrund, wie der General-Anzeiger jetzt vom Urheber der Aushänge, Jens Peters, erfuhr.

Zur Erklärung: Auf den täuschend echt wirkenden gelben Informationsblättern mit rotem Logo wünschten die Stadtwerke unter anderem eine "gute Wartezeit", wenn mal wieder Busse und Bahnen ausfallen oder verspätet sind. Informationen darüber gebe es nur in der Easy-Go-App der SWB. Ansonsten solle man einfach auf den nächsten Bus oder die nächste Bahn warten, stand auf dem Aushang geschrieben, von dem sich die Stadtwerke bereits am Dienstag distanzierten. Hintergrund waren die Busumleitungen im Zuge der Bauarbeiten an der Oppelner Straße. Diese betreffen seit dem 1. April und bis zum 25. Oktober vor allem die Linien 601, 602 und 631.

Peters hatte sich über die Stadtwerke Bonn geärgert. Im Zuge der Umleitungen hätten die SWB auf die Ersatzhaltestellen "Waldenburger Ring", "Tannenbusch West" und "Schlesienstraße/Haus des Karnevals" verwiesen, ohne dort jedoch entsprechende Hinweise oder Fahrpläne anzubringen. Vor allem für Kunden ohne mobilen Internetzugang sei das ein Problem, sagt Peters auf GA-Anfrage, zumal es "täglich mehrfach" zu Verspätungen und Ausfällen bei den Bussen komme.

Obwohl er die Stadtwerke auf die fehlenden Informationen an den Ersatzhaltestellen aufmerksam gemacht habe, folgte keine Reaktion: Nach einer Woche hingen immer noch keine Fahrpläne. Der verärgerte Fahrgast entschied sich zu handeln. An sechs Haltestellen befestigte Peters seine Aushänge. Bereits am nächsten Morgen seien diese vom Haltestellen-Service der Stadtwerke wieder abgenommen worden, ohne jedoch die geforderten Fahrpläne anzubringen.

"Dass Pressesprecher Werner Schui das einfach als Aprilscherz abtut, kann ich nicht verstehen, denn das war es keinesfalls", sagte Peters mit Blick auf eine erste Berichterstattung des General-Anzeigers. Er sei froh, dass die Sache jetzt Aufmerksamkeit bekommen habe und dass die Fahrpläne mittlerweile angebracht worden seien.

Warum die SWB anfangs nicht auf den Hinweis des Kunden reagiert haben, dazu wollte Schui am Donnerstag zunächst nicht Stellung nehmen und verwies auf eine interne Prüfung. Fraglich sei noch, ob die Stadtwerke Anzeige gegen Peters erstatten wollen. Unter anderem seien laut Schui durch den Aushang Klebeschäden an den Haltestellen entstanden.