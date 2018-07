Mehr Geburten 2018

Bonn. Die Mitarbeiter des Standesamtes Bonn haben von Januar bis Juni 2018 Geburtsurkunden für 3300 Babys ausgestellt. Diese Vornamen wurden besonders häufig vergeben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.07.2018

Im ersten Halbjahr des Jahres 2018 sind nach Angaben der Stadt Bonn insgesamt 3300 Urkunden für Neugeborene ausgestellt worden. 3251 der Babys wurden hier geboren, 49 im Ausland. Im vergangenen Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt nur 3249 Neugeborene.

Sophie und Leon sind die beliebtesten Vornamen

Die beliebtesten Mädchennamen sind bislang Sophie (53), Marie (49), Maria (35), Johanna (26) sowie Emilia, Emma und Mia (je 25). Die meisten Jungen bekamen die Namen Leon (27), Alexander (25), Julian (24) sowie Noah und Paul (je 23). 1863 Kinder erhielten nur einen Vornamen, 1211 zwei Vornamen und 147 drei Vornamen. 30 Kinder wurden von ihren Eltern sogar mit mehr als drei Vornamen ausgestattet.

591 Eheschließungen in Bonner Trauzimmern

Im ersten Halbjahr 2018 fanden 591 standesamtliche Eheschließungen in den Bonner Trauzimmern statt, davon 60 gleichgeschlechtliche (22 männliche, 38 weibliche). Seit 1. Oktober 2017 (Ehe für alle) können zudem bis dahin geschlossene Lebenspartnerschaften in Eheschließungen umgewandelt werden. Dies haben im ersten Halbjahr 2018 46 Paare in Anspruch genommen.

Bei 74 Prozent aller Bonner Hochzeiten 2018 war es für beide Partner die erste. Ähnlich lag der Wert im vergangenen Jahr. In 68 Prozent der Fälle entschieden sich die Eheleute für einen gemeinsamen Familiennamen. Davon wählten 89 Prozent den Namen des Mannes und elf Prozent den der Frau.

Bisher hat das Standesamt 46 sogenannte Ambiente-Trauungen an besonderen Orten durchgeführt. Am beliebtesten waren dabei die Redoute mit 16, das Waldcafé mit acht und die Godesburg mit sechs Trauungen. Aber auch in der in der Kommende Ramersdorf, im Königshof, auf verschiedenen Rheinschiffen, dem Euro Theater Central und im Haus des Karnevals wurde wieder geheiratet.