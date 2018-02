Statistik über zugelassenen Fahrzeuge

Autos auf einem Parkplatz in Bonn-Tannenbusch.

Bonn. Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge ist in Bonn gestiegen. Welches sind die beliebtesten Automarken der Bonner? Und welche Farbe bevorzugen die Autofahrer der Stadt? Ein Blick in die Statistik und Trends.

Von Tabea Richter, 05.02.2018

Während es vor 70 Jahren noch zum besonderen Luxus gehörte ein Auto zu besitzen, geht es heute eher um die Frage, wer das neueste, schnellste und teuerste Auto hat. Auch die Bonner halten da mit und treiben die Gesamtzahl an zugelassenen Fahrzeugen in die Höhe. Im Januar 2017 waren 242.747 Fahrzeuge in Bonn angemeldet, im Dezember schon 248.944. Das geht aus einer Statistik der Stadt Bonn hervor.

Wie es das Klischee vorgibt, besitzen deutlich mehr Männer als Frauen Pkws und andere Fahrzeuge. Bei den zugelassenen Wagen waren im Dezember rund 40 Prozent auf den Namen eines Mannes angemeldet, dagegen nur 22 Prozent auf den Namen einer Frau und rund 38 Prozent auf den einer Firma. Diese Beobachtung gilt ohne große Abweichungen für alle Monate des vergangenes Jahres und ebenfalls für andere Fahrzeuge wie Krafträder, Quads oder Anhänger.

Zahl der Elektroautos steigt

Bei den Lastwagen (61.366 mit Stand Dezember) und Bussen (278) sind die Anteile etwas verschoben, da allein 94 Prozent aller Lastwagen und 91 Prozent aller Busse verschiedenen Firmen angehören. Die einzige Fahrzeugkategorie, in der Frauen ganz klar vorne liegen, sind die Omnibusse. Auch wenn der Großteil aller Busse Firmen gehören, besaßen im vergangenen Jahr durchschnittlich 18 Frauen und nur acht Männer einen Bus.

Die wohl auffälligste Entwicklung in der gesamten Statistik betrifft die Elektro-Autos. Gab es im Januar erst 2735 strombetriebene Flitzer, waren im Dezember schon 6137 Elektroautos auf Bonns Straßen unterwegs. Neben dem großen Erfolg des Elektroautos sind auch die Zahlen anderer Antriebsarten zumindest in kleinem Umfang angestiegen.

Die Anzahl der Diesel-Fahrzeuge ist trotz des Abgaskandals gestiegen, so dass die durchschnittlich 117.029 Dieselfahrzeuge die Mehrheit auf den Straßen in Bonn bildeten. Die Anzahl aller Benziner weicht mit durchschnittlich 108.012 im vergangenen Jahr jedoch nur unwesentlich von den Dieselfahrzeugen ab.

Lieblingsfarben und Lieblingsmarken

Bei der Farbe gehen die Geschmäcker weit auseinander. Neben 55.380 grauen oder silbernen Fahrzeugen waren 39.247 schwarze, 21.357 blaue und 16.856 weiße Autos auf den hiesigen Straßen unterwegs. Die Statistik zeigt: Der Trend scheint eindeutig weg von den blauen und hin zu den weißen Autos zu gehen. Lilafarbene Fahrzeuge liegen in der Statistik ganz hinten. Es ist aber dennoch überraschend, dass durchschnittlich 491 lila Fahrzeuge und sogar 660 orange Wagen angemeldet waren.

Und welche Automarke fahren die Bonner am liebsten? Mit durchschnittlich 65.720 zugelassenen Fahrzeugen war Volkswagen ganz klar der Spitzenreiter, gefolgt von Mercedes mit 28.988 Fahrzeugen, und BMW mit 18.964. Auch Porsche ist mit 1458 Wagen vergleichsweise gut vertreten. Das beliebteste Auto der Bonner ist statistisch gesehen also ein grauer oder silberner VW mit Dieselmotor. Immerhin sind in Bonn auch zwei Lamborghini angemeldet.