Zuschauer feiern Spektakel

Bonn. Am Sonntag kamen viele Sportler in Bonn zum 29. Bonner Triathlon zusammen. 1362 Teilnehmer nahmen insgesamt an dem Event teil. Am Ende gewannen zwei Athleten, die zum ersten Mal in der ehemaligen Bundeshauptstadt angetreten waren.

Von Johannes Thielen, 09.06.2019

Bei strahlendem Sonnenschein und Tausenden Zuschauern am Streckenrand siegte bei den Frauen Leonie Konczalla vom "Kaifu Tri Team" aus Hamburg. In der Herrenkonkurrenz setzte sich Ruben Zepuntke vom Triathlon Team Düsseldorf durch. Für beide Triathleten war der 29. SWB Energie und Wasser Bonn-Triathlon, der erneut vom Polizei-Sportverein (PSV) Bonn veranstaltet wurde, eine Premiere. Und ihre Siege waren vor dem Start nicht unbedingt zu erwarten.

Das Sportereignis startete - wie gewohnt auf spektakuläre Art und Weise - auf einer Fähre am Rhein unterhalb des Kameha Grand Hotels. Um 9.15 Uhr begaben sich die "Top Starter Männer" ins kühle Nass, zehn Minuten später starteten die Frauen. Insgesamt gingen sieben Gruppen an den Start.

Über 3,8 Kilometer in Neoprenanzüge gehüllt und mit starker Strömung im Rücken ging es für die Teilnehmer den Rhein hinunter bis kurz vor die Kennedybrücke am Beueler Ufer. Der Düsseldorfer Ruben Zepuntke bewältigte die Schwimmstrecke bei den Männern am schnellsten und erreichte nach 24:24 Minuten das Ufer. Nur vier Sekunden später kam Martijn Dekker aus den Niederlanden aus dem Wasser, gefolgt von Luca Heerdt mit 22 Sekunden Rückstand.

29. Bonn Triathlon lockte viele Athleten an Großer Andrang herrschte beim 29. Bonner Triathlon am Sonntag. Erstmals wurde auch der Nations Cup ausgetragen. Während des Events kam es zu Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen.

Bei den Frauen war der Abstand der vorne liegenden Beatrice Weiss aus Österreich mit einer Minute Vorsprung zum Verfolgerduo Sonja Bettge und Sara Baumann schon um einiges größer. Leonie Konczalla lag nach dem Schwimmen sogar anderthalb Minuten zurück und belegte nur den sieben Platz.

Nach dem Entledigen des Neoprenanzugs, dem Anziehen von Fahrradhelm und Fahrradschuhen ging es anschließend auf die 60 Kilometer lange Radstrecke, der absoluten Paradedisziplin von Ruben Zepuntke. Der 26-Jährige war bis Anfang des letzten Jahres noch ausschließlich als Radprofi unterwegs und zeigte, dass er trotz der Zunahme von Schwimmen und Laufen auch auf seinem Rad nichts verlernt hat. Von Anfang an ging Zepuntke in die Offensive und vergrößerte im hügeligen Siebengebirge den Vorsprung auf seine Konkurrenz Meter um Meter.

Hier grad @bonntriathlon - keine 10 m. von meiner Hängematte Schnaufen und Du-schaffst-das-Rufe. Bei so vielen sportlichen Menschen kann ich mich gar nicht richtig aufs Faulenzen konzentrieren — Anja Wagemann (@wagemanja) 9. Juni 2019

Der Niederländer Dekker verlor den Anschluss an die Spitzengruppe, stattdessen kämpfte sich Sascha Hubbert auf den zweiten Platz vor, Luca Heerdt behauptete Position drei. Doch nach dem Radfahren betrug der Rückstand der beiden Verfolger schon deutlich über sechs Minuten.

Der Vorsprung der führenden Beatrice Weiss hingegen schmolz gegenüber ihrer Konkurrentin Leonie Konczalla weitestgehend dahin. Von 1:32 Minuten Polster nach dem Schwimmen, waren vor dem Lauf nur noch 35 Sekunden übrig. Auf Position drei hatte sich mittlerweile die Vorjahressiegerin Verena Walter vorgekämpft. Mit einem Rückstand von 3:49 Minuten schien sie aber für einen erneuten Sieg nicht mehr in Frage zu kommen.

Cheforganisator zeigt sich zufrieden

Schon jetzt war Cheforganisator Joachim Sommershof vom Wettkampf begeistert: „Ich bin super zufrieden mit dem bisherigen Tag. Die Zuschauer sehen Top-Leistungen aller Sportler und wieder gibt es Ausnahmeathleten bei den Frauen und Männern, die um die vorderen Plätze kämpfen.“

Dieser Kampf spitzte sich bei den Männern auf der Laufstrecke weiter zu: Heerdt überholte bereits nach wenigen Metern den nur knapp vor ihm liegenden Hubbert und machte auch auf Zepuntke deutlich an Boden gut. Als der Vorsprung von Zepuntke vor der abschließenden Fünf-Kilometer-Runde jedoch immer noch 4:45 Minuten betrug, stand der Sieger des Bonn-Triathlon 2019 fest.

Mit einer Endzeit von 2:45 Stunden erreichte der jubelnde Zepuntke schließlich das Ziel und konnte sich von den zahlreichen Zuschauern gebührend feiern lassen. Luca Heerdt verteidigte souverän seinen zweiten Platz, Julian Fritzenschaft verdrängte Sascha Hubbert auf den vierten Platz und komplettierte als Dritter das Podest.

Bei den Frauen schien Leonie Konczalla auf der Laufstrecke von Beginn an die Devise „volle Attacke“ zu verfolgen. Schon bald hatte sie Beatrice Weiss ein- und wenig später überholt und lief in hohem Tempo ihrem Sieg entgegen. Den machte sie nach 3:03 Stunden perfekt: „Es ist das erste Mal, dass ich in Bonn starte. Auch deswegen ist der Sieg für mich schon eine kleine Überraschung, ich freue mich total!“ Beatrice Weiss wurde Zweite und Verena Walter kam als Dritte ins Ziel.

Organisator Sommershof zog nach den Zieleinläufen ein durchweg positives Fazit des 29. Triathlons in Bonn: „Das war für die Athleten und die Zuschauer ein tolles Erlebnis. Ich muss ein Kompliment an die 330 Helfer aussprechen, ohne die dieses Event nicht möglich gewesen wäre. Nach der intensiven Organisation im Voraus ist man schon stolz, wenn der Wettkampf so reibungslos abläuft.“