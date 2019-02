Bonn. In Bonn gibt es zahlreiche Restaurants mit indischer Küche. Der GA gibt einen Überblick über die Top-Lokale in Bonn.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.02.2019

Aromatische Vielfalt, exotische Kräuter, raffinierte Rezepte: In Bonn gibt es eine Vielzahl an Restaurants mit indischer Küche. Der GA hilft bei der Qual der Wahl - hier unser Überblick der Top-Restaurants in Bonn:

Was sind die besten indischen Restaurants in Bonn?

Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, doch was indische Spezialitäten angeht, sind sich die Bonner weitgehend einig: Besonders lecker sind sie im Taj India Restaurant an der Kölnstraße. Hier kann man in prunkvoller Kulisse das reichhaltige Angebot genießen - auf der Karte stehen neben indischen Spezialitäten auch Pizza und Pasta. Das Taj India bietet außerdem einen Lieferservice an.

Ebenfalls hoch im Kurs steht in Bonn das Taste of India, das in Bonn ein nord- und ein südindisches Restaurant unterhält. Im Mogul an der Heerstraße gibt es neben klassischen Spezialitäten auch Desserts.

Viele rein pflanzliche Speisen, scharf, süß oder alles zugleich - die indische Küche bietet eine so große geschmackliche Bandbreite wie wohl kaum eine andere. Kein Wunder, dass Indisch bei vielen Bonnern kulinarisch hoch im Kurs steht. Sehr beliebt ist auch das Namaste, das jeden Montag und Mittwoch ein Buffet anbietet.

Auch das Restaurant Indian Palace in Bonn-Bad Godesberg erfreut sich großer Beliebtheit. Auch deshalb, weil im Indian Palace die Auswahl besonders groß ist: Von Pakoras zur Vorspeise über über Tikkas oder Tandooris bis zu Desserts wie Raagula, Kulfi oder frische Früchte mit Eis lässt das Indian Palace keine Wünsche offen. Gelobt wird hier auch das Ambiente mit dicken Teppichen und dekorativen Statuen. Das Restaurant Indian Palace liegt an der Gotenstraße in Bonn-Bad Godesberg.

Beliebte Gerichte der Inder sind etwa Chicken Tikka oder Tandoori. Dazu wird oft das klassische Naan-Brot gereicht. Typische Getränke sind Lassi, ein Joghurtgetränk in unterschiedlichsten Variationen, und die mittlerweile auch hierzulande geschätzte "Goldene Milch".

Übrigens: Auch im vegetarisch-veganen Restaurant Ananda an der Acher Straße gibt es indisch angehauchte Speisen und Getränke. Und in Cassius Garten gibt es diverse Chutneys, die ebenfalls zu den typischen Speisen. gehören. Cassius Garten liegt an der Maximilianstraße.

Indisch Essen gehen in der Altstadt von Bonn

Das Taj India Restaurant befindet sich in der Bonner Altstadt. Wer sich nicht einigen kann, ob er zum Inder oder Pizza essen möchte - hier steht beides auf der Speisekarte. Auch das Himalayak ist in der Altstadt gelegen, das nach eigener Aussage erste tibetische Restaurant in Nordrhein-Westfalen. Hier gibt es ausgefallene Spezialitäten wie Tsam Tuk, eine Suppe aus geröstetem Gerstenmehl, oder tibetische Teigtaschen, die mit Salat serviert werden.

Kann man in Bonn-Ippendorf Indisch essen?

Das Namaste India bietet im Stadtteil Ippendorf neben einer Karte mit typischen Gerichten auch Mittagstisch sowie ein Buffet. Die Küche des Namaste India bietet eine große Auswahl: Von Vorspeisen über Fleisch- und Fisch-Gerichte, Suppe, Tandoori-Gerichte mit Fleisch oder ohne bis hin zum leckeren Kulfi-Eis ist alles dabei. Übrigens: "Namaste" ist eine in Indien weit verbreitete Grußformel, die soviel bedeutet wie "Ich verbeuge mich vor dir" und auch beim Yoga eingesetzt wird.

Welches indische Restaurant gibt es in der Nähe der Oper?

Wer den Besuch der Oper mit einem kulinarischen Abstecher nach Indien verbinden möchte, entscheidet sich am besten zwischen dem Restaurant Mogul, das neben indischem auch pakistanisches Essen bietet, und dem Taj India mit seinem exotisch-feinen Ambiente. Im Taj India gibt es eine besonders große Auswahl, darunter auch Pizza und Pasta oder spezielle Rezepte wie den "Bollywood-Burger". Das Mogul bietet beliebte Gerichte wie Butter Chicken, Pakora und diverse Currys.

Indisch essen in der Südstadt

Die südindische Ausgabe des Taste of India lädt an der Burbacher Straße zu einer kulinarischen Reise ein. Bis 16 Uhr und montags auch bis 21 Uhr gibt es indisches Essen im The Indian Teahouse. Und das Nisha's lockt mit frischer und gesunder Küche aus Sri Lanka.

Welches indische Restaurant hat einen Lieferservice?

Mehrere Restaurants liefern ihr auch aus. Darunter das Maharaja an der Bahnhofstraße in Duisdorf, bei dem es unter anderem auch Burger gibt. Das Maharaja hat sogar echt indisches Dessert wie Gulab Gamun im Angebot. Auch das Sher Pur hat neben Pizza, Burger und Salat auch eine indische Speisekarte mit Fleisch, Fisch, vegetarischen Gerichten und verschiedenen Biryani. Das Sher Pur liegt in Vilich-Müldorf, liefert aber frei Haus nach ganz Bonn.

Ein reiner Lieferservice ist das Best of India. Wie der Name verrät, soll es hier das Beste der indischen Küche geben. Dazu gehört beim Best of India sogar indische Pizza- Auch das Gandhi Haus liefert ausschließlich. Hier gibt es auch Gerichte mit Ente. Besonders beliebt im Gandhi Haus ist das selbst gebackene Naan-Brot. Bei Mama India stehen Klassiker der indischen Küche wie Biryani, Curry und Tandoori auf dem Programm. Mama India bietet aber auch verschiedene Lassi.

Diese Restaurants gibt es in der Umgebung von Bonn

Außerhalb Bonns ist es schon schwieriger, indische Restaurants zu finden. Eines ist das Royal India im Troisdorfer Stadtteil Spich, das mittags und abends ein Buffet anbietet. Im Sankt Augustiner Einkaufszentrum Huma gibt es eine Filiale der Kette Tando India Fusion.

In Köln ist die Auswahl natürlich größer. Das Masala Empire liegt am Neptunplatz in Köln-Ehrenfeld. Das Ginti nahe des Rudolfplatzes bietet auch Kochkurse in Köln an. Es soll das beste indische Restaurant nicht nur Köln, sondern ganz Nordrhein-Westfalens sein. Und das Kamasutra Köln wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Köln zählt also zu den Top-Locations, um Indisch essen zu gehen - ein Besuch lohnt sich.

