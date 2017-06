Dreijähriger schwer verletzt

01.06.2017 Bonn. Ein dreijähriger Junge hat sich bei einem Sturz in einen offenbar ungesicherten Kanalschacht auf dem Meßdorfer Feld am Mittwochabend schwere Kopfverletzungen zugezogen. Die Stadt hat den Kanalschacht nun untersucht.

Wie konnte der dreijährige Junge am Mittwochabend in den offenbar ungesicherten Kanalschacht eines Entwässerungsgrabens auf dem Meßdorfer Feld fallen? Dieser Frage gingen am Donnerstag die Polizei und die Stadt Bonn nach. Am Nachmittag gab die Stadt dann bekannt, dass die Untersuchungen am Kanalschacht abgeschlossen wurden.

"Vor Ort wurde festgestellt, dass nicht der Kanaldeckel, sondern vielmehr der gesamte obere Teil des Kanalschachtes verschoben worden war. Der Betonring mit einem Gewicht von deutlich mehr als 200 Kilogramm ist mit Mörtel an dem eigentlichen Schacht befestigt und kann von daher nur aufgrund massiver Kräfte bewegt worden sein", teilte die Stadt Bonn mit.

Die Ermittlungen, wie der Kanalschacht beschädigt werden konnte, dauern noch an. Da der Unfallort sich unweit von zwei Sitzbänken befindet, bittet die Polizei Spaziergänger und Hundebesitzer, die regelmäßig im Meßdorfer Feld unterwegs sind, um Mithilfe. Wer gesehen hat, ob der Kanalschacht in den vergangenen Tagen unverschlossen war, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 37 unter der Rufnummer 0228/15-0.

Nach Angaben der Stadt wird der Schacht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben regelmäßig kontrolliert. Die letzte Kontrolle fand Ende 2015 statt. "Arbeiten haben an dem Schacht zuletzt nicht stattgefunden", so die Stadt weiter.

Sturz in den acht Meter tiefen Schacht

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Dreijährige gegen 20.30 Uhr kurzzeitig von seiner Familie, die auf einem nahe gelegenen Fußweg im Meßdorfer Feld unterwegs war, entfernt. Beim Spielen stürzte der Junge in den acht Meter tiefen Kanalschacht eines Entwässerungsgrabens und erlitt schwere Kopfverletzungen.

Der Vater des Jungen kletterte den Schacht hinunter und trug ihn wieder nach oben. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den

Dreijährigen anschließend in ein Krankenhaus, sein Zustand ist stabil. Er wird nach Angaben der Bonner Polizei auch am Donnerstag noch "intensivmedizinisch betreut".

Weitere Kontrollen

Unmittelbar nach dem Unfall hatte die Stadt Bonn weitere Schächte im Bereich des Meßdorfer Feldes kontrolliert. Dabei seien keine Auffälligkeiten beobachtet worden. Der beschädigte Kanalschacht wurde von der Stadt wieder verschlossen und mit Absperrgittern gesichert. "Die Stadt Bonn ist erschüttert über den tragischen Unfall und wünscht dem Jungen und seiner Familie alles Gute", so die Stadt abschließend. (general-anzeiger-bonn.de)