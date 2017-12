Bonn. GA-Redakteurin Jutta Specht sprach mit dem städtischen Amt für Grünpflege über den Baumbestand auf der Meckenheimer Allee und deren gewünschte Sanierung.

Von Jutta Specht, 05.12.2017

Wie viele Bäume stehen auf der Meckenheimer Allee?

Amt: Insgesamt sind es 96 Straßenbäume. Im Abschnitt zwischen Baumschulallee und der Wolfgang-Paul-Allee stehen 55 Platanen (Platanus acerifolia). Richtung Bahnhof stehen überwiegend Spitzahorn (Acer plataniodes) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus).

Wie alt sind die Bäume?

Amt: Die Platanen haben ein Alter von etwa 49 bis 109 Jahre. Es sind nicht die ältesten Straßenbäume in Bonn, einige Platanen in der Brunnenallee in Bad Godesberg sind mehr als 230 Jahre alt.

Wie werden sie gepflegt?

Amt: Bei den Baumkontrollen, die in der Regel alle zwölf bis 15 Monate durchgeführt werden, wird ein eventueller Pflegebedarf festgestellt und im digitalen Baumkataster vermerkt. Der Pflegebedarf wird dann nach Priorität durch die Baumpflegekolonne abgearbeitet. Eine der Standardpflegemaßnahmen ist die Kronenpflege. Sie umfasst die Entfernung von toten, kranken, reibenden oder absterbenden Ästen.

Wenn erforderlich, werden zusätzlich auch seitliche Einkürzungen der Krone vorgenommen, um Fassaden und Dachkontakt zu den Häusern zu verhindern. In den Jahren 2010, 2013, 2014 und 2016 sind an den Platanen in der Meckenheimer Allee Pflegemaßnahmen durchgeführt worden. Hierbei handelte es sich überwiegend um Maßnahmen, die sich aus einer Pilzinfektion ergaben.

Haben die Bäume Schäden oder Krankheiten?

Amt: Hauptsächlich diesen Pilz. Die Platanen befinden sich ansonsten in einem für ihr Alter noch guten bis befriedigenden Zustand.