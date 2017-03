Kirschblüte in der Bonner Altstadt

Kirschblüte in der Maxstraße

Bonn. Rechtzeitig zur Kirschblüte strunzte am Wochenende die Sonne mit ihrem Licht über dem rosa Dach der Bonner Altstadt.

Die Blütenpracht lockte erwartungsgemäß wieder viele Schaulustige und Hobbyfotografen, die die Blüten digital festhalten wollten. Vor Politikerporträts mit diesem Hintergrund sei an dieser Stelle unbedingt gewarnt. Die Kirschblüte ist zwar Symbol für Schönheit und Aufbruch, aber sie steht eben auch für die Vergänglichkeit.

So viel Wahrheit und Ehrlichkeit kann man eben nur von der Natur erwarten. Vielleicht wird die Kirschblüte gerade deshalb von so vielen Völkern so verehrt. Apropos Politik: Die Kirschblüte beschäftigte gerade wieder einmal die politischen Gremien.

Grund war ein Antrag der Sozialliberalen im Hauptausschuss, die eine Sperrung von einzelnen Straßen in der Altstadt forderten und auch für ein Parkverbot plädierten. Das fand indes keine Mehrheit. So manche Anträge sind eben so vergänglich wie der Morgentau.