Offensive für den Wohnungsbau

Bonn. Mehr und vor allem gezielt Wohnraum ausweisen - das ist das erklärte Ziel der Stadt Bonn für die kommenden zwei Jahre. Ein Überblick über die Pläne der Verwaltung.

Die Stadt will in den kommenden zwei Jahren die Grundlagen schaffen, um mehr und vor allem gezielt Wohnraum in Bonn ausweisen zu können. Mit dem sogenannten Konzept zur Wohnbaulandaktivierung will die Verwaltung einem prognostizierten Bevölkerungswachstum Rechnung tragen: Die Landesstatistiker von IT NRW gehen von einem Zuzug von etwa zehn Prozent bis 2030 aus. Das wären etwa 30.000 Neubürger. Zurzeit leben knapp 325.000 Menschen in der Stadt.

Im Kern hat die Verwaltung Folgendes vor: Sie will zunächst ein umfangreiches Kataster für Flächen erstellen, um einen Überblick über geeignete beziehungsweise nicht geeignete Grundstücke zu erhalten. Es wird um Flächenumwandlungen, Baulücken, Nachverdichtungen, aber auch die Erschließung größerer Baugebiete gehen.

Ziel ist es, eine genaue Übersicht zu erhalten, was wo möglich ist – und vor allem: In welcher Zeit Baurecht geschaffen und neue Wohnungen und Häuser gebaut werden können. „Wir müssen uns den Herausforderungen einer wachsenden Stadt stellen und dabei Priorisierungen vornehmen“, sagte Stadtbaurat Helmut Wiesner bei der Vorstellung des Konzepts, das am Mittwochabend im Planungsausschuss auf der Tagesordnung stand.

Scanning des Stadtgebiets angedacht

Hinter dem Vorhaben steckt eine Menge Fleißarbeit: die Erfassung von Daten wie etwa die Beschreibung der Grundstücke und die Bewertung von Nachverdichtungspotenzialen. Dafür ist ein Scanning des ganzen Stadtgebiets angedacht, um auch anhand von Schrägluftbildern abschätzen zu können, welche Gebäude überhaupt höher gebaut werden könnten. Die Stadt hat vor, aktiv auf Eigentümer, mögliche Investoren oder Unternehmen zuzugehen und darüber zu sprechen, wie Grundstücke entwickelt werden können.

„Auch die Liste der Bebauungsplanverfahren muss neu bewertet werden“, sagte Andreas Zauke vom Amt für Bodenmanagement und Geoinformation. Viele Architekten meckerten über die Bebauungspläne von anno dazumal, mit denen heute nicht mehr viel anzufangen ist. „Teilweise meckern sie zu recht“, sagte Wiesner.

Attraktiv bleiben und grüne Erholungsräume bieten

Dass das zuständige Planungsamt an vielen Schrauben gleichzeitig zu drehen hat, um seine Aufgaben zu bewältigen, hat auch mit einer seit Jahren chronischen Unterbesetzung zu tun. Der Rat hat allerdings im Frühjahr 10,75 neue Stellen bewilligt. Planungsamtsleiter Michael Isselmann rechnet damit, dass diese Stellen im Laufe des nächsten halben Jahres mit qualifizierten Ingenieuren besetzt werden können.

„Vor einer Verdichtung muss man keine Angst haben“, sagte Wiesner. München habe mit etwa 4600 Einwohnern pro Quadratkilometer eine doppelt so hohe Besiedelung wie Bonn und sei trotzdem immer noch eine sehr lebenswerte Stadt. Bonn solle städtebaulich attraktiv bleiben und grüne Erholungsräume bieten.

Kein einfaches Unterfangen

Damit sprach der Dezernent die oft genannte Kritik von Umweltverbänden und Bürgern an, die zunehmende Ausweisung von Bauland zerstöre Naturräume und Nachverdichtungen blockierten Frischluftschneisen.

Ganz einfach wird das Unterfangen sicher nicht. Die Stadt ist auf den Willen von Privatleuten angewiesen. „Manche Grundstücke gehören Erbengemeinschaften. Das macht die Verhandlungen nicht immer einfach“, weiß Zauke. Zudem müssten die Planer im Blick behalten, wie sich Verkehrsströme ändern und die Anforderungen an die Infrastruktur wie Kinderbetreuungsplätze. Eine Bürgerbeteiligung soll nicht zu kurz kommen und möglichst früh erfolgen.

Isselmann betonte: „Es ist enorm wichtig, die Menschen einzubeziehen.“ Er erlebe, dass Bürger im Alter vor allem in ihrem Quartier bleiben wollen, auch wenn sich ihre Lebenssituation im Laufe der Jahrzehnte verändert. „Das müssen wir berücksichtigen.“