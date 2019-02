Signa will sich zu Ideen nicht äußern

Bonn. Die Stadt Bonn will im Viktoriakarree Nägel mit Köpfen machen und für das gesamte Areal nun einen Bebauungsplan auf den Weg bringen. Der österreichische Investor Signa äußert sich zu den Vorschlägen bislang nicht.

Die Stadt Bonn will im Viktoria Nägel mit Köpfen machen und für das gesamte Karree nun einen Bebauungsplan auf den Weg bringen. Wie bereits berichtet, hatte Stadtbaurat Helmut Wiesner die Spitzte der Ratskoalition am Montagnachmittag über diesen Schritt informiert und seine Ideen vorgestellt.

So schlägt die Stadt Bonn als größte Eigentümerin in dem Areal vor, in der Mitte des Karrees zwischen Rathausgasse und Franziskanerstraße eine Gasse zu errichten und diese rechts und links mit Wohn- und Geschäftsgebäuden zu säumen. Über diese Vorschläge hat Wiesner an diesem Dienstagmittag nun auch die Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz informiert. „Wir wollen der Stagnation dort ein Ende bereiten“, kündigte er an.

Das Viktoriabad könne – anders, als es der Siegerentwurf der Bürgerwerkstatt vorsieht– als Gebäude erhalten und in die Gesamtplanung eingebunden werden. Möglicherweise könne es kulturell genutzt werden. Auch könnte eine Tiefgarage auf dem Teil der städtischen Flächen errichtet werden. Der Vorschlag für eine Markthalle stehe nicht mehr zur Diskussion, sagte Wiesner.

Dieser Planung vorausgegangen waren Gespräche der Stadt Bonn mit Eigentürmern beziehungsweise Eigentümergemeinschaften, denen zusammen 29 Grundstücke in dem Karree gehören. Die Planungen der Stadt würden mit Modifikationen als „Gewinn für das Viertel gesehen“ sagte Ulrich Ziegenhagen, der als Vizechef der Wirtschaftsförderung einen großen Teil der Gespräche selbst geführt hatte.

Unter den Teilnehmern sei auch Signa gewesen, sagte er. Zu den Gesprächen im Einzelnen wollte Ziegenhagen nichts sagen, sie seien vertraulich gewesen. Das Unternehmen des österreichischen Karstadt- und Kaufhof-Besitzers René Benko besitzt eine Schlüsselimmobilie an der Ecke Rathausgasse/Stockenstraße und wollte ursprünglich auf dem kompletten Areal des Karrees ein Einkaufszentrum errichten. Die Pläne scheiterten vor drei Jahr an einem Bürgerbegehren.

Auf GA-Nachfrage erklärte Signa-Sprecher Hubert Leingruber am Dienstagnachmittag: „Wir werden uns jetzt genau anschauen, was die Stadt Bonn vorschlägt, und erst danach die Situation bewerten.“