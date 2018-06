Wenn die Liebe am Straßenrand verblasst

Bonn. Verwelkte Maibäume und zerknitterte Bänder werden Mitte Juni mehr und mehr zum Ärgernis. Dabei ist die Entsorgung kostenlos und kann auf den Friedhöfen der Stadt selbst erledigt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.06.2018

Der rheinische Brauch, als Dame einen Maibaum vom geheimen Verehrer zu erhalten, hat sich offenbar bis heute bewährt. Zumindest machen sich junge Männer jährlich in der Nacht zum 1. Mai auf, um ein Liebeszeichen der besonderen Art zu hinterlassen.

Ebenfalls zur Tradition gehört eigentlich, dass die Verehrer ihre Bäume mit dem Ende des Wonnemonats wieder verschwinden lassen. Doch dieser Teil des Brauchs gerät immer wieder in Vergessenheit – wie aktuell beispielsweise der Gang durch Beethoven- oder Bornheimer Straße zeigt – und das Mitte Juni. Die Stadt Bonn teilt dazu auf Anfrage mit, dass die Aufsteller der Bäume auf Privatgrundstücken grundsätzlich auch selbst für die Entsorgung verantwortlich sind. Darüber hinaus könne der Stadtordnungsdienst die Entfernung ordnungsbehördlich selbst durchsetzen. Davon werde vor allem dann Gebrauch gemacht, wenn sie eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen, weil sie beispielsweise auf die Straße, Passanten oder Autos fallen könnten.

Maibäume auf öffentlichen Verkehrsflächen, die an Laternen, Straßenschildern oder Verkehrszeichenmasten angebracht sind, lässt der Stadtordnungsdienst durch die Schnelle Eingreiftruppe entfernen. In diesem Jahr waren dies bislang sechs Stück. Auch Bonnorange befasst sich jedes Jahr mit dem Problem, hat aber auch Tipps zur Weiterverwendung ausgedienter Maibäume: Diese eigneten sich nämlich bestens als Brennholz. Wer dafür keine Verwendung hat, kann den Baum auf eine Länge von maximal einem Meter kürzen und ihn ohne zusätzliche Gebühren an den stationären und mobilen Grünabfallsammelstellen in der Stadt entsorgen.

Standorte der stationären Grüncontainer befinden sich auf den Friedhöfen in Dransdorf, Buschdorf, Poppelsdorf, Ückesdorf, Mehlem, Pützchen, Roleber und Niederholtorf sowie an Nordfriedhof, Südfriedhof, Neuem Friedhof in Duisdorf, Zentralfriedhof und Waldfriedhof.