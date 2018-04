ÖPNV, Flughäfen und Kitas

Bonn/Region. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst sollen am Dienstag und Mittwoch massiv ausgeweitet werden. In der Region sind der Nahverkehr, einzelne Kindertagesstätten sowie der Flughafen Köln/Bonn betroffen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.04.2018

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erhöht vor der wahrscheinlich entscheidenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst den Druck auf die Arbeitgeber: Ab Dienstag sollen die Warnstreiks massiv ausgeweitet werden, Bürger müssen sich auf deutliche Beeinträchtigungen einstellen. Betroffen sind alle Bereiche des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, so Verdi.

Viele Busse und Bahnen fallen aus

Unter anderem wird am Dienstag der Nahverkehr bestreikt. Die Stadtwerke Bonn (SWB) und die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) sind betroffen, den ganzen Tag über fahren die Bahnen und Busse nicht, nur sporadisch werden laut KVB einzelne Busfahrten von Subunternehmen durchgeführt. Die Straßenbahnlinien 16 und 18 zwischen Köln und Bonn fallen den gesamten Tag über aus. Zum Betriebsbeginn am Mittwoch sollen die Ausfälle beendet sein. Die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) hingegen geht laut Mitteilung aktuell davon aus, dass ihre Buslinien auch am Dienstag verkehren. Deutsche Bahn und Mittelrheinbahn (MRB) sind vom Streik ebenfalls nicht betroffen. Für Autofahrer ein zusätzliches Ärgernis: Auf der Autobahn 565 wird hinter der Anschlussstelle Poppelsdorf in Fahrtrichtung Meckenheim am Dienstag und Mittwoch jeweils von 9 bis 15 Uhr eine der zwei Fahrspuren gesperrt.

Kitas bleiben geschlossen

Für Mittwoch plant die Gewerkschaft Komba einen Warnstreik. Sie vertritt die Interessen von Beamten und Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst. Zahlreiche Kindertagesstätten sollen wegen des Streiks geschlossen bleiben, vielerorts könnte der Müll stehenbleiben. Bisher gibt es seitens der Stadt keine Aussagen dazu, welche Kitas betroffen sein werden. Zur Kundgebung der Komba am Mittwochnachmittag in Bonn werden rund 7000 Teilnehmer erwartet.

Alternativen zu Bus und Bahn Foto: Benjamin Westhoff Fahrrad: Wer es nicht allzu weit zur Schule, zur Uni, zur Arbeit oder zu seinem Termin hat, kann auch selbst in die Pedale treten und mit dem Fahrrad sein Ziel erreichen. Leihräder gibt es zum Beispiel an der Radstation am Hauptbahnhof. Dort kann für zehn Euro Miete plus 30 Euro Kaution ein Rad für einen Tag geliehen werden.

Foto: Max Malsch Auto: Die erste Alternative für viele Pendler dürfte das Auto sein. Da jedoch am Streiktag einige auf ihren Wagen umsteigen werden, könnte es vor allem im morgendlichen Berufsverkehr sowie im Feierabendverkehr besonders voll werden auf den Autobahnen und Straßen. Autofahrer sollten daher mehr Zeit auf dem Weg von A nach B einplanen. Wer kein eigenes Auto hat, kann sich auch nur für einen Tag ein Fahrzeug mieten. In Bonn gibt es unter anderem die Anbieter Sixt, Avis oder auch Europcar.

Foto: Roland Kohls Taxi: Viele Pendler steigen auf das Taxi um. Es wird empfohlen, schon am Tag zuvor ein Taxi zu reservieren. Aufgrund der großen Nachfrage und den zu erwarteten vollen Straßen kann es auch bei vorbestellten Taxis zu Verspätungen kommen. Auch an den Taxiständen in Bonn wird es voll.

Foto: Blablacar Mitfahrgelegenheiten: Wer für weitere Entfernungen nicht auf die Deutsche Bahn oder den Fernverkehr ausweichen will, kann über Mitfahrgelegenheiten seine Fahrt planen. Als Möglichkeiten stehen Portale wie BlaBlaCar.de, mitfahren.de oder der Mitfahrclub des ADAC zur Verfügung.

Auch am Flughafen Köln/Bonn wird am Dienstag gestreikt, wie Verdi am Montag mitteilte. Es sei von "starken Einschränkungen im Luftverkehr" auszugehen. Bestreikt werden die Bodenverkehrsdienste und teilweise auch die Flughafenfeuerwehr.