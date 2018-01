Infos zum Karneval

Großer Andrang herrschte 2017 am Zugweg wie hier auf Marktplatz und Sternstraße.

Bonn. Am 12. Februar werden Bonns Straßen wieder bunt, laut und vor allem jeck: Der Rosenmontagszug zieht durch die Innen- und Altstadt. Alle Infos dazu gibt es hier.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.01.2018

Der Rosenmontagszug ist für die Bonner Jecken der höchste Feiertag der Karnevalszeit. Ehrensache also, dass sich kein Jeck den Bonner Festzug entgehen lässt. Prinz Dirk II. und Bonna Alexandra III. hoffen jedenfalls, dass möglichst viele Narren am 12. Februar den Weg in die Stadt finden.

Bis zu 5000 Jecke sollen dieses Jahr wieder im Zug mitlaufen, schätzt das Rosenmontagsteam des Festausschusses Bonner Karneval. Von der Thomas-Mann-Straße ziehen ab 12 Uhr die 95 Wagen los und bilden dabei eine 5,8 Kilometer lange Wagenstrecke durch die Innen- und Altstadt.

Zugweg und Sicherheit

Für den Festausschuss Bonner Karneval gelten die gleichen Sicherheitsregeln, wie in den vergangenen Jahren: Wenn der Zug steht, werden keine Kamelle geworfen. Erwachsene sollen vor allem auf die Kinder achten. An sogenannten Kindersammelstellen am Zugweg kann man Pänz bringen, die ihre Begleiter verloren haben.

Noch sicherer wird es an den einzelnen Wagen. Denn neben den sechs oder acht Begleitern (je nach Größe des Gefährts) ist immer noch jemand dabei, der speziell für die Sicherheit zuständig ist und ein Funkgerät dabei hat.

Pferde dürfen weiterhin im Zug mitgeführt werden. Auf die verschiedenen Vorfälle aus den vergangenen Jahren, in denen Pferde bei Feiern durchgingen, und auf die Beschwerden von Tierschützern reagierte der Festausschuss Bonner Karneval dennoch. Er hat die Richtlinien zur Mitnahme von Pferden im Rosenmontagszug verschärft. Der Generalstab der Beueler Stadtsoldaten hat sogar entschieden, dass das Reitercorps ohne Pferde am Bonner Rosenmontagszug teilnehmen wird.

Jecke haben Vorfahrt! Bus und Bahn werden umgeleitet Am Rosenmontag umfahren zahlreiche Buslinien von SWB Bus und Bahn den Rosenmontagszug in Bonn. Der Zug startet am 12. Februar um 12 Uhr. Schon während die Jecken sich aufstellen, umfahren die Buslinien den Zugweg. Betroffen sind voraussichtlich die Linien 602, 604, 605, 550, 600, 601, 603, 606, 607, 608, 609 und 640 sowie die Straßenbahnlinie 60. Genauere Informationen zu den geänderten Linienwegen folgen.

Wer nicht vor Ort schauen kann, muss nicht auf das jecke Treiben verzichten. Der GA überträgt den Zoch live aus der Bonner Innenstadt. So kann jeder bequem am heimischen Computer, am Smartphone oder Tablet von der ersten Gruppe bis zum letzten Besenwagen alles verfolgen.