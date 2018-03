Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis

Bonn. Am Mittwoch kommt es in Bonn zu großen Verkehrsbehinderungen. Aufgrund eines Streiks werden die Busse und Bahnen nicht fahren. Auch einige Kindertagesstätten und möglicherweise die Müllabfuhr und das Helios Klinikum sind betroffen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.03.2018

Bonn droht am Mittwoch ein Verkehrschaos: Wegen eines Warnstreiks werden voraussichtlich den ganzen Tag über keine Busse und Bahnen fahren. Das teilten die Stadtwerke am Montagmorgen mit. Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder zu einem ganztägigen Streik aufgerufen, auch die Stadtwerke Bonn sind von dem Streik betroffen.

Die Stadtwerke erwarten, dass der Streik mit Betriebsbeginn am frühen Mittwochmorgen beginnt, so SWB-Sprecher Michael Henseler auf GA-Anfrage. Da der Warnstreik auch in Köln stattfinden wird, fahren die Bahnen der Linien 16 und 18 ebenfalls nicht. Die SWB betreiben diese beiden Linien zusammen mit den Kölner Verkehrsbetrieben (KVB).

Busse nur teilweise betroffen

Nicht betroffen sind Busse der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG). Wie Geschäftsführer Michael Reinhardt am Montagvormittag auf GA-Anfrage mitteilte, "liegen bislang keine Ankündigungen von Verdi vor". "Ich gehe davon aus, dass unsere Busse fahren werden", so Reinhardt weiter. Die Linien, die am Mittwoch fahren, sollen am Dienstagabend im Internet veröffentlicht werden, kündigt er an. Er befürchtet jedoch, dass es dennoch zu Einschränkungen und vollen Bussen kommen kann, wenn die Fahrgäste der SWB auf Busse der RSVG ausweichen. Auch die Busse der RVK fahren nach Plan, so ein Sprecher auf GA-Anfrage.

Es könne im gesamten Großraum Köln und Bonn zu – teils erheblichen – Beeinträchtigungen im ÖPNV und im Buslinienverkehr kommen. Die RSVG empfiehlt ihren Fahrgästen und Kunden daher, am Mittwoch hinreichende Zeitreserven für Fahrten mit dem ÖPNV einzuplanen. Von Ausfällen bei den zwischen RSVG und SWB gemeinschaftlich konzessionierten Linien sind laut des Unternehmens folgende Linien während des Streiks voraussichtlich betroffen: 640 vollständig, 550 vereinzelte Fahrten und SB55 mit einer Vielzahl von Fahrten.

Ebenfalls nicht betroffen sind die Bahnen und Züge der Deutschen Bahn und der Mittelrheinbahn. Regionalbahnen (RB) und Regionalexpressbahnen (RE) fahren ebenso nach Fahrplan wie die S-Bahnen.

Die Stadtwerke und die RSVG weisen darauf hin, dass es während des Streikaufrufes keinen Anspruch auf die Mobilitätsgarantie gibt. Mit Betriebsbeginn am Donnerstagmorgen soll der Streik beendet sein und der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden.

Kitas betroffen

Auch Kindertagesstätten in Bonn und der Region sind von dem Streik betroffen. Wie die Stadt Bonn am Montag mitteilte, liegen der Stadtverwaltung seitens der Gewerkschaften keine verbindlichen Angaben über das Ausmaß des Streiks und die betroffenen Kindertagesstätten vor. Sie habe aber zwischenzeitlich für den Bereich der städtischen Kindergärten eine Hotline unter der Nummer (0228) - 77 55 44 eingerichtet.

Eltern können ab sofort - auf der Grundlage der der Verwaltung bisher vorliegenden Informationen - montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr Auskünfte zu den bestreikten Kindergärten erhalten. Die Kindergärten haben zugesagt, dass sie "ihre" Eltern so früh wie möglich über ihre Teilnahme an dem Arbeitskampf informieren, damit Eltern sich auf die Situation einstellen können. Die Kindertageseinrichtungen werden auch darüber Auskunft geben, ob es Notbetreuungen gibt.

In Troisdorf und Hennef werden laut Gewerkschaft ebenfalls Kindertagesstätten betroffen sein. In Hennef würden drei Kitas bestreikt, sagte Stadtsprecher Dominique Müller-Grote auf Anfrage. Die Kita Deichkinder in Hennef und die Kita Kunterbunt in Stoßdorf seien geschlossen, bei den Bröler Waldmäusen werde eine Notgruppe eingerichtet. „Sonst streiken nur einzelne Mitarbeiter“, sagte Müller-Grote. „Der Betrieb läuft ansonsten normal.“ Die Stadt Troisdorf konnte am Montag noch keine Auskunft zu betroffenen Einrichtungen geben.

Müllabfuhr und Helios Klinikum eventuell betroffen

Von dem bevorstehenden Warnstreik könnte auch die Müllabfuhr im Rhein-Sieg-Kreis betroffen sein. Ob und in welchem Umfang Mülltonnen nicht geleert werden, kann die RSAG aber erst im Laufe des Mittwochvormittag bekannt geben.

Sie rät, die Tonnen am Abfuhrtag auf jeden Fall an die Straße zur Leerung bereitzustellen. Für Mülltonnen, die im Zuge des Streiks nicht geleert wurden, gäbe es keine gesonderten Nachfahrtermine. Betroffene könnten stattdessen bei der nächsten regulären Behälterleerung Abfallmengen in neutralen Säcken oder in kleinen Kartons dazustellen.

Ebenfalls unklar war am Montag, wie viele Mitarbeiter des Siegburger Helios Klinikums sich am Streik beteiligen werden. Laut Klinik wird jedoch eine Notfallversorgung im Haus für den Tag sichergestellt. „Hierzu wurde eine entsprechende Notdienstvereinbarung mit der Gewerkschaft getroffen. Wir bitten unsere Patienten um Verständnis, sollte es abseits der Notfallversorgung zu Einschränkungen kommen“, sagte Julia Colligs, Referentin der Unternehmenskommunikation.

Ausgelöst werden die Streiks durch ein nicht vorhandenes Ergebnis in der zweiten Verhandlungsrunde in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst. „Sowohl in der Höhe als auch bezogen auf die Struktur des Tarifabschlusses gibt es keine Annäherung. Im Gegenteil: die Arbeitgeberseite hat wiederum kein Angebot vorgelegt und provoziert damit Warnstreiks“, sagte der Bezirksgeschäftsführer des Verdi Bezirks Köln-Bonn-Leverkusen, Daniel Kolle. Verdi fordert für die Tarifbeschäftigten bei Bund und Kommunen unter anderem eine Gehaltserhöhung von 6,0 Prozent, mindestens aber 200 Euro.

Die Streiks der vergangenen Jahre Beim Warnstreik im April 2016 legten Bus- und Bahnfahrer von SWB und KVB für einen Tag ihre Arbeit nieder. Lediglich die Busse der RSVG und der RKG waren im Einsatz sowie Mitarbeiter von Subunternehmen. Auch einige städtische Kitas blieben geschlossen, in drei Gebieten wurden keine Mülltonnen geleert. Im Mai und Juni 2015 waren die Mitarbeiter der städtischen Kitas in einen mehrwöchigen Streik getreten. Zeitweise waren 23 von insgesamt 65 Kitas geschlossen, 17 nur teilweise geöffnet. Eltern organisierten einen alternativen Betreuungsdienst. Lehrer und Pflegepersonal der Landeskliniken streikten im März 2015. Ein Jahr zuvor traten Bus- und Bahnfahrer der Stadtwerke in einen zweitägigen Streik, an dem sich auch 23 städtische Kitas sowie das Sportamt, der städtische Bauhof, Bonnorange und der Verkehrsaußendienst beteiligten.